«Область на карте» – платье-башня в Невьянске, вода для Соснового бора и закрытие прачечной в Талице

Фото: Юлия Ханина/официальная группа проекта в ВК

Платье-башня в Невьянске, вода для Сысерти и закрытие прачечной в Талице – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Ирбит

В центральной городской больнице после капремонта открыли первый этаж поликлиники и Центр амбулаторной онкологической помощи.

Как сообщили в пресс-службе Ирбитской ЦГБ, подразделения обновили по программе модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым. Из регионального бюджета на это было выделено более 70 миллионов рублей.

В поликлинике, где масштабный ремонт не проводился с прошлого века, сделали перепланировку помещений, установили новые двери и окна, заменили коммуникации, обустроили комфортные зоны ожидания приема, предусмотрели систему навигации по учреждению. Ремонт стал долгожданным для 65 тысяч жителей Ирбита и Ирбитского района. Центр амбулаторной онкологической помощи оснастили новым диагностическим оборудованием и современной мебелью.

Талица

Прекратила свое существование единственная городская прачечная, работавшая в городе с советского времени.

Как сообщает «Типичная Талица», услугами пользовались местная больница, санатории, общежития и другие учреждения, а также местные жители, привозившие на стирку ковры, паласы и тяжелые пледы. В последние годы предприятие переживало не лучшие времена, в итоге в начале марта прекратило свое существование.

Трем сотрудницам прачечной предложена работа в районной больнице с сохранением прежней заработной платы. Стиркой больничного белья будет заниматься предприниматель из Троицкого.

Сысерть

В микрорайоне Сосновый бор началась установка накопительной емкости для системы водоснабжения объемом 400 кубометров. Как сообщают «Сысертские вести» со ссылкой на главу городского округа Дмитрия Нисковских, она будет использоваться как дополнительный источник питьевой воды в часы пик водоразбора.

Сети водоснабжения обновляют в муниципалитете с прошлого года. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева из резервного фонда области Сысерть получила 30 млн рублей на замену ветхих сетей, ремонт скважин, установку новых накопительных емкостей и дополнительного оборудования для очистки воды. Дополнительные накопительные емкости также установили в Большом Истоке и Октябрьском.

Невьянск

В городе создали коллекцию одежды и предметов декора, разработанную на основе культурных кодов Невьянска. На днях прошла первая презентация коллекции, на которой гости могли примерить наряды.

Как сообщают «Местные ведомости», проект под названием «Невьянская мануфактура» реализует архитектурная мастерская «Горплан» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем участвуют как приглашенные дизайнеры, так и местные ремесленники и мастерицы.

В работе мастера обыгрывают образы, вдохновленные архитектурой Невьянской наклонной башни, сундуками, золотодобычей, старообрядческими костюмами. Так, в коллекции есть «платье-башня» (на снимке – слева), украшенное вышивкой в виде темных прямоугольных башенных окон и декорированное пуговицами из меди в форме шайб, которыми закреплены элементы металлического каркаса сооружения. Есть в коллекции и предметы декора – например, мыльница, выполненная по образу чугунной напольной плиты из Никольского храма в селе Быньги.

Заречный

Здание городского управления образования отдали детям.

Как сообщает «ПазлТВ», больше 30 лет назад в этом здании располагался детский сад. Сейчас его снова решили передать детям – туда переедет часть кружков и секций центра детского творчества. Управление образования, в свою очередь, переедет в бывшее здание суда.