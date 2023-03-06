В Артемовском после ремонта открылась поликлиника для 19 тысяч пациентов

Поликлинику артемовской больницы торжественно открыли после капитального ремонта. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Поликлинику артемовской больницы торжественно открыли после капитального ремонта. Более 37 миллионов рублей из бюджета направили на ремонт здания, около 7,5 миллионов — на закупку оборудования и мебели. Поликлиника преобразилась благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым для достижения целей нацпроекта "Здравоохранение".

Поликлиника № 1 является основным подразделением Артемовской центральной районной больницы. В ней получают медицинскую помощь почти 19 тысяч местных жителей. В учреждение на диспансеризацию, диагностику и за консультацией врачей приезжают и из соседних сел.

В 2020 году министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил медучреждение в рамках рабочей поездки и дал старт преображению старого здания.

"Программы национального проекта "Здравоохранение" помогают обеспечить наши поликлиники современным оборудованием, обновить имеющиеся или построить новые здания. Все это делается для того, чтобы качественная медицинская помощь была доступна людям в любой точке региона, чтобы медикам и пациентам было комфортно", — отметил на открытии поликлиники первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Ранее больница Артемовского по программе модернизации первичного звена здравоохранения получила большое количество медоборудования, а в 2022 году начались ремонтные работы. На сегодняшний день шесть зданий уже обновили, еще два готовят к ремонту, сообщает департамент информполитики региона.

Также сообщалось о том, что в Слободо-Туринском районе появятся еще два модульных фельдшерско-акушерских пункта.