В нежных, но надежных руках

В свой первый самостоятельный рейс Оксана Соколова отправляется в отличном настроении. Фото: пресс-служба СвЖД

Вчера со станции Екатеринбург-Пассажирский строго по расписанию отправился пассажирский поезд № 115 сообщением Томск – Адлер. Диктор привычно сообщил, с какого пути отбывает состав, пассажиры привычно заняли места. Обычное дело, если бы не одно обстоятельство. Место машиниста поезда дальнего следования впервые в истории отечественных железных дорог заняла женщина.

Оксана Соколова выросла рядом с железной дорогой и с детства мечтала водить поезда. Вместе с подругами смотрела на проходящие составы и махала им рукой. Но мечты мечтами, а в том, что она в самом деле стала машинистом, помог случай. Оксана просто увидела объявление, что РЖД открывает набор на курсы помощников машиниста. Позвонила, прошла собеседование, медицинскую комиссию и началось обучение. Кстати, это решение поддержали все трое ее детей.

— Вначале испытывала страх. Но потом поняла: не нужно бояться. Думаю, любой упорный, трудолюбивый человек может достичь поставленных целей. Нужно только смело двигаться вперед. Мы, женщины, такие. Если у нас есть мечта и поддержка – мы способны свернуть горы, — говорит машинист Соколова.

Фото: Полина Зиновьева

Летом прошлого года Оксана стала первой в России женщиной, успешно прошедшей курс обучения и на отлично сдавшей экзамен на право управления электровозом. Затем последовала трехмесячная практика. Под руководством опытного наставника Оксана закрепляла полученные при обучении навыки, после чего получила допуск к самостоятельной работе на локомотивах ЭП2 К на участках Екатеринбург – Дружинино и Екатеринбург – Тюмень.

На вопрос, тяжело ли работать по мужской до недавнего времени специальности, Оксана Соколова отвечает, что самое тяжелое – это груз ответственности. Ведь железная дорога — это прежде всего безопасность движения.

– В детстве мне было любопытно: каково это – управлять таким количеством вагонов? Сейчас для меня поезда – это не только романтика, когда впереди – лента пути, а крупные хлопья снега стучатся в стекло кабины. Это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще – уверенность в завтрашнем дне, — считает Оксана.

Фото: Полина Зиновьева

В своей первый рейс она отправилась в Дружинино, хотя самой ей больше нравится направление на Тюмень. Впрочем, можно не сомневаться: и такие поездки у первой в России женщины-машиниста еще будут. Тем более когда руководство всегда готово помочь, поддержать.

– Мы гордимся, что именно у нас на дороге работают женщины, которые не боятся реализовывать себя в тех сферах, которые еще до недавнего времени считались чисто мужскими. Знайте, что вы всегда можете обратиться за помощью к коллегам. Мы вас поддержим, – обратился к Оксане перед рейсом и.о. начальника Свердловской железной дороги Шевкет Асанов.

При этом машинист Соколова не останавливается на достигнутом. В 2022 году она поступила в УрГУПС на специальность «электрический транспорт железных дорог», где будет изучать профессию и дальше, что позволит ей добиться новых карьерных высот в отрасли.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, с 1 января 2021 года Министерство труда России исключило профессии помощника машиниста и машиниста из списка запрещенных для женщин. Это связано с тем, что изменились условия труда, локомотивы стали более современными и работать на них физически не так тяжело. Как рассказали в пресс-службе СвЖД, для того чтобы вернуть женщин в профессию машиниста, была проделана большая работа: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки. В настоящее время на Свердловской магистрали 13 женщин работают в должности помощника машиниста электровоза на поездах дальнего следования. Еще одна проходит обучение по этой специальности. Единственная на СвЖД женщина-машинист пригородного электропоезда – Карина Корчмарь – водит электрички в Свердловской области. Еще две девушки работают помощниками машиниста электропоездов.