О силе духа, любви и преданности

Светлана Кошелева – организатор выставки «Жены героев» в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

6 марта в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге в фойе ОДО представили региональную часть федерального проекта «Жены геров». В объективе фотографа – жены свердловчан-военнослужащих в мундирах своих супругов. Организатор выставки на Среднем Урале – Союз офицерских жен по УрФО.

«Это поддержка наших мужей-военнослужащих. Мы знаем все проблемы, содействуем чем можем: собираем гуманитарную помощь, помогаем раненым проходить реабилитацию, работаем со вдовами – помогаем им в их горе. Мы очень дружные, сплоченные. Думаю, что наши мужья чувствуют нашу любовь и поддержку за тысячи километров», – отмечает президент Союза офицерских жен по УрФО Светлана Кошелева.

По замыслу авторов проекта, китель символизирует бремя и ответственность, которые ложатся на хрупкие женские плечи, и в то же время согревает их, дает защиту. О силе и терпении офицерских жен слагаются легенды. Годы переездов из гарнизона в гарнизон, тревоги, волнения… Справиться с этим, оставаться надежным тылом для своих мужчин им помогает безграничная внутренняя сила.

Еще одна особенность проекта: каждая фотография сопровождается цитатами – мыслями героинь. Нередко это фразы из писем мужьям в зону специальной военной операции. У екатеринбургской выставки своя особенность: здесь вместо цитат – стихи. О силе духа, о любви, о преданности, о долге. Их автор – Юлия Орешкина. Ее фотография тоже здесь: супруг Юлии исполняет воинский долг в зоне СВО.

Жены героев – Светлана Кошелева (с букетом) и Юлия Орешкина. Фото: Павел Ворожцов

«Стихи не писались под конкретный портрет. Только три из общего количества написаны специально: для жен военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Есть мысль издать это в виде книги», – поясняет она.

В Окружном доме офицеров выставка будет работать до 10 марта, после чего переместится в один из музеев Екатеринбурга. Также в планах организаторов – демонстрация проекта в разных городах Свердловской области. В этом им помогают региональные министерства образования и культуры и департамент внутренней политики.

К представленным в ОДО 16 портретам впоследствии планируется добавить еще 30. Расширенную экспозицию представят в Екатеринбурге накануне Дня Победы.

Идея проекта «Жены героев» принадлежит Екатерине Колотовкиной – супруге командующего 2-й Гвардейской общевойсковой армией. Фотовыставка открылась в Самаре, где дислоцируется армия, 2 сентября 2022 года: на ней были представлены 50 портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине. Спустя месяц уникальный фотоальбом, включающий в себя полсотни фотоисторий о красоте, вере, стойкости и самоотверженности, был презентован Президенту России Владимиру Путину. Теперь проект стал федеральным.