Темой совещания у полпреда в УрФО стала работа с вынужденными переселенцами. Фото: Александр Лакедемонский

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Они обсудили работу с вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также из Запорожской и Херсонской областей, которые живут в пунктах временного размещения на территории УрФО.

Владимир Якушев подчеркнул, что работа с переселенцами приносит свои результаты, люди находят работу, получают стабильный доход и адаптируются к жизни на новом месте. В свою очередь, регионы получают специалистов по востребованным специальностям.

"Важно не сбавлять темп и так же интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам: от оформления документов и получения положенных выплат до содействия в занятости и устройства детей в образовательные учреждения", — сказал Владимир Якушев.

На сегодняшний день в Уральском федеральном округе действуют 32 пункта временного размещения. В них проживают 1818 человек. Большая часть трудоспособных переселенцев, кроме тех, кто приехал недавно и еще оформляет документы, работают, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

Также на оперативном совещании рассматривались вопросы естественного движения населения в регионах УрФО.

Напомним, ранее депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль.