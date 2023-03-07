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7 марта 2023, 10:19

На Среднем Урале 8 марта будут закрыты все отделения почты

Почта

8 марта будет выходным для отделений почты в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

8 марта станет выходным днем для всех отделений почты на Среднем Урале. Сегодня они будут работать на час меньше обычного.

Центральное отделение в Екатеринбурге сегодня открыто до 21:00, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

8 марта письма и периодические печатные издания почтальоны разносить не будут, доставка пенсий и пособий состоится по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда.

С 9 марта почта возобновит работу в привычном режиме.

Напомним, ранее Почта России выпустила лимитированную серию открыток, на которые попали пять красивых природных достопримечательностей Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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