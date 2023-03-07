Аналитика МТС: жительницы Свердловской области получат в подарок на 8 марта цветы и парфюмерию

Фото: Галина Соловьева

МТС провела с помощью сервиса МТС Исследования опрос россиян накануне 8 марта о том, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им подарят мужчины. В списке ожиданий среди жительниц Урала лидируют цветы и ювелирные украшения. Половина опрошенных мужчин планируют подарить 8 марта цветы и парфюмерию.

Большинство женщин Среднего Урала – 38% – рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 25% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте и четвертом местах– парфюмерия и гаджеты замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви – за эту идею подарка проголосовало 7% представительниц прекрасного пола.

Уральские мужчины готовы исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Так, 50% опрошенных представителей сильного пола планируют подарить своим партнершам цветы, 30% – парфюмерию, ювелирные изделия (20%).

При этом треть опрошенных мужчин в качестве идеального празднования 8 марта называли домашнее времяпрепровождение и путешествие по России. Свердловчанки же в идеале хотели бы отметить праздник совместным походом в SPA. В других городах женщины и мужчины также склонны в качестве идеального праздника просто провести время вместе дома.

Также в опросе респондентов спросили о минимальной, оптимальной и максимальной сумме подарка на Международный женский день. В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 2500 рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление – 15000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, начинается от 1500, а максимальной стоимостью представительницы прекрасного пола обозначают 25000 рублей.