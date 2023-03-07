Свердловские полицейские стали участниками всероссийской акции "8 Марта в каждый дом"

Для семьи провели экскурсию по музею гарнизона полиции. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники ГУ МВД РФ по Свердловской области приняли участие во всероссийской акции "8 Марта в каждый дом". Полицейские поздравили с Международным женским днем врио начальника ветеринарной службы Центра кинологической службы регионального полицейского главка Лидию Ульянихину.

По профессии Лидия Ульянихина ветеринар, в полиции она работает с 2004 года. Занимается лечением собак, проведением хирургических операций, воспитанием щенков. Под наблюдением сотрудницы находятся больше двухсот четвероногих питомцев, и каждому хвостатому ветврач уделяет внимание.

У Лидии Ульянихиной большая семья, в которой четверо детей: самой младшей дочке Ясмине 4 года, Данияру 10 лет, Тимерхану 13 и старшему, Евгению, 23 года. Их отец сейчас находится в зоне спецоперации, куда отправился добровольцем.

Сотрудники Культурного центра и совета ветеранов ГУ МВД РФ по Свердловской области устроили для дружной семьи экскурсию в музей гарнизона, а потом чаепитие.

Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, мероприятия в рамках акции "8 Марта в каждый дом" проводятся во всех муниципалитетах региона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

Ранее с 8 Марта на Урале своих жен поздравили участники спецоперации.