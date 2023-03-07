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Общество
7 марта 2023, 14:39

Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий проекта "Славим человека труда"

  Марина Сапожникова
Швея

Конкурс "Славим человека труда" проходит в Свердловской области с 2011 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства об утверждении плана основных мероприятий по реализации проекта "Славим человека труда" в 2023 году. В регионе выберут лучших представителей 12 профессий. 

Конкурс профессионалов "Славим человека труда" стал уже традиционным: он проходит в Свердловской области с 2011 года. Его основными задачами являются повышение престижа рабочих специальностей, обмен лучшими практиками, стимулирование рационализаторской работы.

В 2023 году первенство пройдет в следующих номинациях: 

  • "Лучший слесарь механосборочных работ";
  • "Лучшая швея";
  • "Лучший лаборант химического анализа";
  • "Лучший оператор машинного доения";
  • "Лучший повар";
  • "Лучшая медицинская сестра";
  • "Лучший парикмахер";
  • "Лучшая акушерка";
  • "Лучший водитель автобуса";
  • "Лучший плиточник";
  • "Лучший штукатур-маляр";
  • "Лучший кабельщик — электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий".

Победители и призеры конкурса получают премии из областного бюджета — 55 тысяч рублей за первое место, 45 тысяч за второе и 30 тысяч за третье место.

Кроме того, в рамках проекта по распоряжению Евгения Куйвашева запланированы передвижная выставка "Рукотворные чудеса невьянских мастеров", выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел Свердловской области "Екатеринбург ремесленный", лекции для школьников.

В Ирбитском государственном музее изобразительного искусства подготовят видеоэкскурсию по экспозиции "Образ Человека труда в советской живописи и графике", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что в Сысерти набирают специалистов для участия в фарфоровой лаборатории.

Областная газета Свердловской области

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