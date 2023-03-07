Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий проекта "Славим человека труда"

Конкурс "Славим человека труда" проходит в Свердловской области с 2011 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства об утверждении плана основных мероприятий по реализации проекта "Славим человека труда" в 2023 году. В регионе выберут лучших представителей 12 профессий.

Конкурс профессионалов "Славим человека труда" стал уже традиционным: он проходит в Свердловской области с 2011 года. Его основными задачами являются повышение престижа рабочих специальностей, обмен лучшими практиками, стимулирование рационализаторской работы.

В 2023 году первенство пройдет в следующих номинациях: "Лучший слесарь механосборочных работ";

"Лучшая швея";

"Лучший лаборант химического анализа";

"Лучший оператор машинного доения";

"Лучший повар";

"Лучшая медицинская сестра";

"Лучший парикмахер";

"Лучшая акушерка";

"Лучший водитель автобуса";

"Лучший плиточник";

"Лучший штукатур-маляр";

"Лучший кабельщик — электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий".

Победители и призеры конкурса получают премии из областного бюджета — 55 тысяч рублей за первое место, 45 тысяч за второе и 30 тысяч за третье место.

Кроме того, в рамках проекта по распоряжению Евгения Куйвашева запланированы передвижная выставка "Рукотворные чудеса невьянских мастеров", выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел Свердловской области "Екатеринбург ремесленный", лекции для школьников.

В Ирбитском государственном музее изобразительного искусства подготовят видеоэкскурсию по экспозиции "Образ Человека труда в советской живописи и графике", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что в Сысерти набирают специалистов для участия в фарфоровой лаборатории.