Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий проекта "Славим человека труда"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства об утверждении плана основных мероприятий по реализации проекта "Славим человека труда" в 2023 году. В регионе выберут лучших представителей 12 профессий.
Конкурс профессионалов "Славим человека труда" стал уже традиционным: он проходит в Свердловской области с 2011 года. Его основными задачами являются повышение престижа рабочих специальностей, обмен лучшими практиками, стимулирование рационализаторской работы.
В 2023 году первенство пройдет в следующих номинациях:
- "Лучший слесарь механосборочных работ";
- "Лучшая швея";
- "Лучший лаборант химического анализа";
- "Лучший оператор машинного доения";
- "Лучший повар";
- "Лучшая медицинская сестра";
- "Лучший парикмахер";
- "Лучшая акушерка";
- "Лучший водитель автобуса";
- "Лучший плиточник";
- "Лучший штукатур-маляр";
- "Лучший кабельщик — электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий".
Победители и призеры конкурса получают премии из областного бюджета — 55 тысяч рублей за первое место, 45 тысяч за второе и 30 тысяч за третье место.
Кроме того, в рамках проекта по распоряжению Евгения Куйвашева запланированы передвижная выставка "Рукотворные чудеса невьянских мастеров", выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел Свердловской области "Екатеринбург ремесленный", лекции для школьников.
В Ирбитском государственном музее изобразительного искусства подготовят видеоэкскурсию по экспозиции "Образ Человека труда в советской живописи и графике", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее сообщалось о том, что в Сысерти набирают специалистов для участия в фарфоровой лаборатории.