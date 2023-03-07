Свердловские волонтеры поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта

Женщинам-военнослужащим вручили цветы. Фото предоставлено волонтерами Дома добровольцев Свердловской области

Волонтеры Дома добровольцев Свердловской области поздравили с 8 Марта женщин-военнослужащих из 32‑го военного городка в Екатеринбурге.

"Мы хотим вам пожелать всегда оставаться красивыми, здоровыми. Мы желаем вам терпения, сил и всего самого наилучшего", — сказал в поздравительной речи волонтер Даниил Шестаков.

Фото: предоставлено волонтерами Дома добровольцев Свердловской области

Волонтеры и добровольцы, организовавшие акцию "Вам, любимые", призывают уделять внимание женщинам, которые встречают праздник 8 Марта на рабочем месте.

"Всем женщинам, которые несут службу в женский праздник, мы желаем чаще улыбаться", — отметила доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.

Фото: предоставлено волонтерами Дома добровольцев Свердловской области

Ранее с 8 Марта женщин поздравили военнослужащие ЦВО — участники спецоперации.