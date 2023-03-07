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Общество
7 марта 2023, 17:04

Госавтоинспекция Свердловской области поздравила женщин-водителей с праздником

  Марина Сапожникова
Поздравление

ГИБДД запустила праздничный флешмоб "Цветы для автоледи". Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Свердловская ГИБДД запустила праздничный флешмоб "Цветы для автоледи". Во всех городах региона сегодня поздравляют участниц дорожного движения. Акция продолжится и завтра. 

В каждом городе области инспекторы дарят букеты женщинам-водителям с пожеланиями добра и счастья.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Кроме специальных экипажей ДПС, поздравить женщин сегодня на улицы региона вышли члены общественных советов территориальных подразделений МВД, отряды юных инспекторов дорожного движения, "родительские патрули", волонтеры. 

Поздравления сегодня звучат и в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, где женщины получают или меняют водительские удостоверения.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Также руководители подразделений Управления госавтоинспекции Свердловской области поздравили сегодня женский коллектив детской многопрофильной больницы № 9. Не единичны случаи, когда врачи и медперсонал этой больницы спасали детей, попавших в ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Ранее с 8 Марта свердловские волонтеры поздравили женщин-военнослужащих из 32 военного городка Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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