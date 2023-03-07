Госавтоинспекция Свердловской области поздравила женщин-водителей с праздником

Свердловская ГИБДД запустила праздничный флешмоб "Цветы для автоледи". Во всех городах региона сегодня поздравляют участниц дорожного движения. Акция продолжится и завтра.
В каждом городе области инспекторы дарят букеты женщинам-водителям с пожеланиями добра и счастья.
Кроме специальных экипажей ДПС, поздравить женщин сегодня на улицы региона вышли члены общественных советов территориальных подразделений МВД, отряды юных инспекторов дорожного движения, "родительские патрули", волонтеры.
Поздравления сегодня звучат и в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, где женщины получают или меняют водительские удостоверения.
Также руководители подразделений Управления госавтоинспекции Свердловской области поздравили сегодня женский коллектив детской многопрофильной больницы № 9. Не единичны случаи, когда врачи и медперсонал этой больницы спасали детей, попавших в ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.
Ранее с 8 Марта свердловские волонтеры поздравили женщин-военнослужащих из 32 военного городка Екатеринбурга.