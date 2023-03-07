Евгений Куйвашев распорядился выделить здание для общежития Свердловского музыкального училища имени Чайковского

Новое общежитие даст возможность учиться талантливым детям всего Большого Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче неиспользуемого здания поликлиники центральной городской больницы № 1 в Екатеринбурге Свердловскому музыкальному училищу имени Чайковского. Планируется, что после реконструкции здесь разместится общежитие для студентов.

Как рассказал директор Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского Александр Важенин, превратить старую поликлинику в жилое общежитие непросто, но в учреждении готовы к переоборудованию. В перспективе в обновленном здании смогут разместиться талантливые ученики, приехавшие со всего Большого Урала.

"Студента надо накормить, одеть, обуть, инструмент приобрести. Появление общежития станет глотком воздуха для родителей и наших будущих студентов", — сказал Александр Важенин.

В ближайших планах руководства учреждения — оформление земельного участка под зданием на улице Декабристов, 27 и экспертиза объекта. Она покажет, какой объем работ нужно выполнить, чтобы превратить заброшенную поликлинику в общежитие. По предварительным планам, в двухэтажном здании площадью 1,1 тысячи квадратных метров после реконструкции будет создано для проживания 100 мест.

На сегодняшний день в музучилище обучается 365 человек, но лишь треть из них приехали из муниципалитетов. С появлением общежития количество таких студентов должно стать намного больше, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как Евгений Куйвашев оценил новые общежития кампуса УрФУ.