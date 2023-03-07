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7 марта 2023, 17:36

В зоопарке Екатеринбурга выбрали зоомисс-2023

Фенек Ария

1 место заняла фенек Ария. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Титул "Зоомисс-2023" завоевала фенек Ария. Итоги конкурса подвели в Екатеринбургском зоопарке.

Ария набрала больше всего голосов — 1 201. На втором месте оказалась самка розового какаду Петруша, за нее проголосовали 707 человек. Тройку лидеров замкнула двупалый ленивец Ляля, ей предпочтение отдали 676 проголосовавших. На четвертом месте — бахромчатая черепаха Хелена со 153 голосами.

В честь новой обладательницы короны и титула "Зоомисс-2023" на вольере Арии установят памятную табличку, сообщили в пресс-службе зоопарка. 

Напомним, новую зоомисс в Екатеринбурге выбирали с помощью голосования, в котором мог принять участие любой житель.

Областная газета Свердловской области

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