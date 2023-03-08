Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта

Глава региона отметил, что этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, доброту и любовь.Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц региона с Международным женским днем и пожелал доброго здоровья, весеннего настроения, душевного тепла, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей.

Глава региона отметил, что этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, доброту и любовь.

"Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. Ваше стремление к совершенству, внимательный хозяйский взгляд и желание все обустроить и наилучшим образом организовать служат движущей силой многих важных для региона проектов", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил женщин за душевную щедрость, неравнодушие, терпение и заботу, с которыми они меняют жизнь к лучшему. По его мнению, благодаря дамам сохраняются и укрепляются такие важные ценности, как милосердие и сострадание, стабильность и согласие в обществе.

В Свердловской области делается все необходимое для того, чтобы создать для женщин комфортные условия для жизни, плодотворного труда и самореализации. Строятся школы, детские сады, жилые дома, совершенствуется система здравоохранения, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнские капиталы, осуществляется комплексная поддержка многодетных семей, отмечает департамент информационной политики региона.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев провел для свердловчанок специальный торжественный прием, на котором вручил государственные награды и награды Свердловской области