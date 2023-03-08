Темы дня

Общество
8 марта 2023, 09:13

Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта

губернатор

Глава региона отметил, что этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, доброту и любовь.Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц региона с Международным женским днем и пожелал доброго здоровья, весеннего настроения, душевного тепла, радости, счастья, благополучия, заботы и поддержки близких людей.

Глава региона отметил, что этот весенний праздник символизирует красоту, нежность, доброту и любовь.

"Вечной загадкой остается для мужчин, как вам удается все успевать: добиваться успехов в профессиональной и общественной деятельности, воспитывать детей, хранить уют в доме и мир в семье. Ваше стремление к совершенству, внимательный хозяйский взгляд и желание все обустроить и наилучшим образом организовать служат движущей силой многих важных для региона проектов", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил женщин за душевную щедрость, неравнодушие, терпение и заботу, с которыми они меняют жизнь к лучшему. По его мнению, благодаря дамам сохраняются и укрепляются такие важные ценности, как милосердие и сострадание, стабильность и согласие в обществе.

В Свердловской области делается все необходимое для того, чтобы создать для женщин комфортные условия для жизни, плодотворного труда и самореализации. Строятся школы, детские сады, жилые дома, совершенствуется система здравоохранения, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнские капиталы, осуществляется комплексная поддержка многодетных семей, отмечает департамент информационной политики региона.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев провел для свердловчанок специальный торжественный прием, на котором вручил государственные награды и награды Свердловской области 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.03.2023, 13:18 / Общество
Увеличение численности енотовидных собак представляет опасность для свердловских садоводов
08.03.2023, 13:15 / Спорт
Сборная Свердловской области по лапте выиграла чемпионат страны
08.03.2023, 12:15 / Общество
Почти полмиллиона уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях
08.03.2023, 11:12 / Общество
Владимир Якушев поздравил женщин УрФО с Международным женским днем
08.03.2023, 10:25 / Общество
Правила набора добровольцев утверждены Министерством обороны России