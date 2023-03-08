Правила набора добровольцев утверждены Министерством обороны России

Кандидаты в добровольцы должны быть в хорошей физической форме и морально устойчивы. Фото: Галина Соловьева

Требования к кандидатам в добровольцы для участия в специальной военной операции предъявляются строгие. Прежде всего, человек должен внятно объяснить, почему он хочет участвовать в СВО, также будут оцениваться медицинские показатели и физическая подготовка.

Приказ Минобороны РФ опубликован на портале правовой информации 7 марта 2023 года, в нем прописан регламент прохождения отбора на службу в зоне СВО. Для кандидата все будет начинаться с заявления и анкеты по установленному образцу. К ним следует приложить документы об образовании, свидетельства о браке и наличии детей. В военкомате могут отказать уже на этапе приема заявления: например, если кандидат не является гражданином России, находится под следствием или не проходил срочную службу, несмотря на призывной возраст, отмечает "Парламентская газета".

Если же анкету одобрят, начнется второй этап — медкомиссия, а также тестирование у психиатра и оценка физической подготовки. Прежде всего, кандидат в добровольцы должен объяснить, почему он хочет участвовать в специальной военной операции, чтобы можно было оценить, годится ли он для выполнения реальных задач.

Медкомиссия устанавливает отсутствие у кандидата острых и хронических заболеваний, тяжелых травм, увечий или контузии. Психиатр выясняет индивидуальные особенности личности и наличие либо отсутствие склонностей к девиантному поведению, организаторские способности, умение уживаться в коллективе.

Третий этап — оценка физической подготовки. От мужчин до 30 лет требуется уметь пробегать стометровку не более чем за 17 секунд, бегать на 2 километра (без ограничений по времени), выжимать 16-килограмовую гирю одной рукой не менее 20 раз. К женщинам требования мягче: стометровку пробегать не более чем за 20 секунд, бежать 1 километр, отжиматься не менее 10 раз. Упражнения с гирей в списке не значатся.

Напомним, накануне в Окружном доме офицеров открылась фотовыставка "Жены героев. Екатеринбург": на портретах — жены военнослужащих в мундирах своих супругов — участников СВО.