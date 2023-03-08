Темы дня

Общество
8 марта 2023, 11:12

Владимир Якушев поздравил женщин УрФО с Международным женским днем

Владимир Якушев

Владимир Якушев пожелал женщинам счастья, здоровья и солнечного настроения. Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил женщин с 8 Марта. В обращении он отметил их вклад в развитие региона, трудовые достижения и активную жизненную позицию.

"В Международный женский день искренне благодарю всех женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, за активную жизненную позицию и преданность родной земле. Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом", — говорится в поздравлении.

Владимир Якушев также отметил, что именно женская любовь и забота делают мужчин сильнее, дают им уверенность в своих силах. Полномочный представитель Президента в УрФО выразил прекрасной половине человечества свое восхищение и пожелал счастья, здоровья и солнечного настроения.

Напомним, что ранее с Международным женским днем поздравил свердловчанок губернатор Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.03.2023, 13:18 / Общество
Увеличение численности енотовидных собак представляет опасность для свердловских садоводов
08.03.2023, 13:15 / Спорт
Сборная Свердловской области по лапте выиграла чемпионат страны
08.03.2023, 12:15 / Общество
Почти полмиллиона уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях
08.03.2023, 11:12 / Общество
Владимир Якушев поздравил женщин УрФО с Международным женским днем
08.03.2023, 10:25 / Общество
Правила набора добровольцев утверждены Министерством обороны России