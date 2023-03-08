Владимир Якушев поздравил женщин УрФО с Международным женским днем

Владимир Якушев пожелал женщинам счастья, здоровья и солнечного настроения. Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил женщин с 8 Марта. В обращении он отметил их вклад в развитие региона, трудовые достижения и активную жизненную позицию.

"В Международный женский день искренне благодарю всех женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, за активную жизненную позицию и преданность родной земле. Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом", — говорится в поздравлении.

Владимир Якушев также отметил, что именно женская любовь и забота делают мужчин сильнее, дают им уверенность в своих силах. Полномочный представитель Президента в УрФО выразил прекрасной половине человечества свое восхищение и пожелал счастья, здоровья и солнечного настроения.

Напомним, что ранее с Международным женским днем поздравил свердловчанок губернатор Евгений Куйвашев.