Почти полмиллиона уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях

Подготовка к приему детей в оздоровительные лагеря уже начата. Фото: Павел Ворожцов

В конце марта откроется свыше 300 детских оздоровительных лагерей, к началу лета их количество увеличится до 1 297. Планируется, что в 2023 году их посетят более 440 тысяч детей. Из областного бюджета на эти цели выделяется более 2,5 млрд рублей.

"Это более восьмидесяти процентов всех детей школьного возраста. Формы отдыха и оздоровления могут быть различными: городские лагеря дневного пребывания, загородные лагеря, санатории, лагеря труда и отдыха, туристические и другие. На организацию оздоровления юных уральцев из областного бюджета выделено более двух с половиной миллиардов рублей", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

На данном этапе подготовки лагерей к открытию их руководители должны выполнить предписания надзорных органов, заключить договоры на поставку продуктов и организацию питания, на организацию физической охраны, получение санитарно-эпидемиологических заключений, подобрать педагогический и медицинский персонал.

Кстати, с 2023 года во всех детских лагерях области в партнерстве с Российским движением детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" запускается проект по проведению тематических смен. Они будут проводиться в каждом детском оздоровительном лагере. Кроме того, планируются и профильные смены РДДМ. В настоящее время "Движение первых" формирует программу взаимодействия с детскими оздоровительными лагерями по проведению совместных слетов, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

Также в рамках образовательной программы в детских оздоровительных лагерях запланированы тематические мероприятия для школьников, приуроченные к Году педагога и наставника.

Напомним, что с 5 марта в Екатеринбурге родители могут подавать заявки на получение путевок для детей в лагеря дневного пребывания.