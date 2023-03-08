Увеличение численности енотовидных собак представляет опасность для свердловских садоводов

Надо помнить: енотовидная собака — хищник. Фото: Михаил Батурин

В лесах Свердловской области стало больше барсуков, медведей, енотовидных собак. Некоторые из животных, в частности енотовидные собаки, могут посещать приусадебные участки, при этом они являются хищниками. Контакт с ними опасен, так как енотовидные собаки являются переносчиками бешенства.

"Енотовидные собаки — невероятно миловидные животные, но садоводам не стоит забывать: это хищник, который на кормежку выходит по ночам. Его меню зависит от сезона, особенностей территории, где он находится. Плоды всех видов, растения, зерна — зеленая часть диеты собаки. Также они питаются падалью. Находясь рядом с садами, поселками, городами, может посещать места, где появляются пищевые отходы", — предупреждают садоводов на сайте Союза садоводов Екатеринбурга.

Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку, из которой выходит в конце февраля — начале марта.

Напомним, что результаты полевых учетов животных за 2022 год, проведенные специалистами регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, показали, что в уральских лесах прибавилось барсуков — их насчитали более 8 тысяч особей и енотовидных собак — 5860 особей. Увеличились популяции бобров — более 26 тысяч особей, норки — более 12 тысяч особей. Медведей за год стало на 55 больше, всего — 4301. Увеличилось количество гусей и уток.