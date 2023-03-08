"Областная газета" принимает поздравления: 8 марта нам 30 лет и 3 года!

"Областная газета": нам — 30 лет и 3 года. Фото: Павел Ворожцов

5 раз в неделю мы выпускаем для вас "Областную газету". Спасибо за приверженность газете и веру в силу печатного слова! Сегодня мы с радостью принимаем поздравления и делимся ими с вами!

Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области:

Журналисты, сотрудники и читатели "Областной газеты"!

Фото: Алексей Кунилов

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 33-летием со дня основания "Областной газеты".

Первый номер вашей газеты, которая в те времена носила название "За власть Советов", вышел именно в Международный женский день в 1990 году.

Интерес ко всему новому сопровождает ваше издание на протяжении всей его истории. Для читателей "Областная газета" неизменно остается источником достоверной, позитивной информации о событиях в стране и регионе. Творческий коллектив постоянно находится в поиске новых методов подачи материала. Журналисты "Областной газеты" неоднократно занимали призовые места на областном конкурсе среди средств массовой информации "Свердловская область — регион достижений", который ежегодно проводит Законодательное собрание.

Уважаемый коллектив "Областной газеты"! Поздравляю вас! Желаю вам новых творческих удач, благодарных читателей, счастья и крепкого здоровья!

Дамир Юсупов, летчик, Герой России:

Фото: Алексей Кунилов

8 Марта хочу поздравить наших прекрасных женщин с праздником!

И, конечно, поздравляю "Областную газету" с днем рождения. Желаю вашему изданию процветания и верных подписчиков! Ну а сотрудникам — крепкого здоровья, благополучия и весеннего настроения!

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю вас с днем рождения "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

Журналистам повезло: столько ярких, необычных, трудолюбивых и талантливых людей на нашей земле, каждый день их портретами можно украшать полосу.

А сколько у нас необычных событий — они-то и увлекают читателей. Каждое письмо в ваш адрес — повод для публикации. Каждое письмо приглашает в дорогу. А в городах и селах можно делать целые полосы, так в них много нового и традиционного, интересного и доброго.

Мы живем в области, где все настоящее. И поэтому наша "Областная" — настоящая. Ждем каждое утро свою газету и знаем: здесь всегда будет что почитать!

Желаю нашей газете верных читателей. А нашим читателям — хороших новостей, добрых интервью и суперинтересных репортажей.

История "Областной газеты" — это история современной России, это страницы жизни нашей области. И, конечно, вы всегда идете в ногу со временем — ваши спецвыпуски дают возможность подумать о том, чем можно помочь людям.

Особая страница в летописи газеты — это человек. И я желаю от имени нашего правозащитного сообщества, чтобы ваши строчки делали человека защищенным, уверенным в завтрашнем дне!

Мы с вами не раз бывали у наших самобытных манси и у трудолюбивых металлургов, нам посчастливилось вручать ключи новоселам и открывать современные школы. Ну а если требовалось, то вместе ходили на встречи с населением, вели переговоры и находили выход из любого тупика. Сегодня на ваших страницах — строчки с передовой спецоперации, а вашу газету везут из всех городов и районов нашим военнослужащим.

Газета нужна области! Пусть так будет всегда!

Ирина Завьялова, читательница "Облгазеты", Екатеринбург:

Поздравляю с днем рождения любимую газету! Выписываю ее очень давно и читаю с удовольствием от первой до последней страницы. Начинаю всегда с материалов на социальные темы — благоустройство, тарифы ЖКХ, развитие медицины. Особенно если в них есть еще и прикладные советы, куда можно обратиться со своим вопросом, как действовать в тех или иных случаях. Люблю колонку новостей "Область на карте". Много знакомых и друзей живут в разных городах области, и, если вижу интересную новость об этой территории, охотно обсуждаем ее.

Иннокентий Шеремет, журналист, телеведущий, продюсер:

Фото: Александр Зайцев

Дорогие братья по разуму, областные газетчики! От своего имени и по своему поручению поздравляю вас со сказочным юбилеем 30 лет и 3 года! Вы официальные, мы — не очень, но все мы делаем одно общее дело — работаем на благо опорного края величайшей державы планеты Земля. Вы молодцы, вы держитесь на бумаге, в то время как большинство газет, начинавших в 90-е, давно сдулись или ушли в онлайн. А вы развиваетесь, рубитесь за каждый номер. И да будет так и впредь. Лично люблю вас, в частности, за то, что у вас работал один из моих лучших друзей, а моя жена в "Облгазете" работала аж два раза. А число товарищей, которые трудились и по сию пору трудятся в главном газетном рупоре Среднего Урала, — не счесть. Желаю вам здоровья, радости, успехов и мирного неба над головой.

Николай Яблонский, главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал":

Фото: с личной страницы в соцсети "ВКонтакте"

Любая газета — это документ. "Областная газета" — это целая летопись, в которой раскрываются разные аспекты жизни Свердловской области за 33 года. Желаю вам быть еще ближе к читателю — чтобы официальный печатный орган региона считался настоящей народной газетой.

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов, председатель Общественной палаты Свердловской области:

Фото: Алексей Кунилов

Очень хорошо помню, когда вышел первый номер "Областной газеты". И вот прошло 33 года. Все эти годы "Облгазета" пишет современную историю нашей области. Желаю коллективу газеты новых творческих успехов, благодарных читателей и всегда держать руку на пульсе новостей!

Елена Клименко, председатель избирательной комиссии Свердловской области:

Фото: Алексей Кунилов

"Областная газета" для Свердловской области — это больше, чем СМИ и официальный печатный орган. Это "летописец" региона. Желаю коллективу газеты и всей нашей Свердловской области ярких, важных, позитивных событий, а значит, и новых интересных публикаций!

Леонид Рапопорт, министр спорта Свердловской области:

Фото: Алексей Кунилов

Поздравляю редакцию "Областной газеты" с 33-летием!

Ежедневно с самого утра с удовольствием читаю "Областную газету", особенно новости о спорте. И довольно часто встречаю яркие и остроумные тексты, которые моментально захватывают внимание и восхищают своей актуальностью, глубиной и пониманием сути.

Корреспонденты газеты, пишущие о спорте, всегда отмечаются нашим министерством на ежегодном конкурсе как лучшие спортивные журналисты.

С уверенностью заявляю: "Областная газета" — действенный ТРИБУН физкультурно-спортивной мысли!

Желаю всему коллективу редакции крепкого здоровья, интересных и ярких публикаций, творческих удач! Ждем встречи на беговых дорожках!

Александр Емельянов, директор Свердловского областного краеведческого музея:

Фото: Алексей Кунилов

Поздравляем "Областную газету" с днем рождения! Тридцать три — отличный возраст, как ни посмотри! Мы рады вас поздравить, ведь нас многое связывает. Хотя бы то, что в названии "Областной газеты" и Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера есть одно общее слово.

Мы благодарим всех сотрудников газеты за неизменно качественное и всестороннее освещение событий, происходящих в Свердловской области, в том числе и в нашем музее. Особенно ценим ваши проекты, посвященные истории, культуре региона.

От всей души поздравляем сотрудников "Областной газеты" и желаем ей дальнейших творческих успехов, профессионального роста и заинтересованных читателей.

Алексей Дорожкин, глава Байкаловского муниципального района:

"Областную газету" мы выписываем. Рады, что есть издание, которое на протяжении 33 лет объективно, взвешенно и подробно освещает экономическую, политическую, культурную и спортивную жизнь Свердловской области. С особым интересом читаю материалы об интересных муниципальных практиках. Мы с коллегами, конечно, обсуждаем их, но о некоторых впервые узнаю именно со страниц "Облгазеты".

Сергей Айнутдинов, председатель правления Свердловского регионального отделения Союза художников России:

Фото: Владимир Мартьянов

Сердечно поздравляем коллектив редакции и читателей "Областной газеты" с 33-летием! С момента своего основания ваше издание панорамно освещает разные измерения жизни Свердловской области, создавая летопись региона. И сегодня "Областная газета" занимает ведущее место среди огромного разнообразия СМИ Среднего Урала.

Особенно радостно отметить, что между Свердловским региональным отделением Союза художников России и "Областной газетой" существует плодотворное сотрудничество, ведущее к развитию художественной культуры. Пусть высокий профессионализм ваших сотрудников, чуткое, вдумчивое руководство редакции, умноженные творческим горением, дают импульсы для дальнейшего развития издания.

Желаем не забывать своих истоков и соответствовать направлению пути, заявленному в первом названии газеты — "За власть Советов".

Желаю газете оставаться интересной и как можно чаще рассказывать о том, чем живут как крупные города, так и небольшие отдаленные территории, какие уникальные практики реализуют. А сотрудникам издания — оптимизма и морального удовлетворения от каждого рабочего дня.

Элеонора Расулова, управляющая телекомпанией ОАО "ОблТВ":

Фото: Областное телевидение

Это немаленькая цифра и знаковый возраст для СМИ. Ценно и важно, что вы достойно исполняете профессиональные обязанности столько лет. Желаю команде газеты в этом году еще большего профессионального роста, интересных событий, плодотворного взаимодействия с коллегами и, конечно же, побольше ярких творческих проектов. С днем рождения!

Сергей Карякин, депутат Законодательного собрания Свердловской области, победитель ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов:

Фото: Алексей Кунилов

Дорогая "Областная газета"! Хочу поздравить тебя и весь коллектив с днем рождения. 33 года — большая и красивая дата. За эти годы газета стала настоящим информационным центром для многих жителей Свердловской области. Из газеты они узнают последние новости, следят за тем, что происходит в мире. Коллектив издания в ежедневном формате работает на благо читателей. Что особенно важно, газета знакомит нас с интересными, выдающимися людьми, которых у нас в регионе много и на которых, безусловно, стоит равняться. Еще раз от всей души поздравляю "Областную газету" с днем рождения!

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

Фото: Полина Зиновьева

Поздравляю с 33-летним днем рождения всех, кто на протяжении нескольких десятилетий создавал "Областную газету"!

33 года — это переход к зрелости, когда жизненный путь уже определен, в этот период часто происходит переосмысление ценностей.

Желаю оставаться верными принципам свободной и честной журналистики, глубоко и профессионально отражать суть общественных явлений и событий, компетентно реагировать на запросы читателей, формируя вкус к высокопрофессиональной подаче материала.

Новых вам творческих успехов, ярких публикаций, благодарных и заинтересованных читателей! Всему коллективу "Областной газеты" здоровья и благополучия на долгие годы, радости и профессионального вдохновения!

Ольга Фролова, пресс-секретарь полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе:

Поздравляю всю редакцию с замечательной датой — с 33-летием "Областной газеты"!

Читаю вас с огромным интересом, радует, что издание постоянно развивается — появляются новые рубрики и разделы, интересные проекты.

Пожелание одно: двигаться вперед, задавая медиатренды для коллег, и оставаться интересными и востребованными у своей читательской аудитории!

Александр Харлов, представитель МИД России в Екатеринбурге:

Фото: Алексей Кунилов

Символично, что "Областная газета" отмечает свой день рождения 8 марта, ведь газета — женского рода.

Между представительством МИД России в Екатеринбурге и "Областной газетой" давно сложились хорошие деловые отношения. Спасибо вам за внимание к международной составляющей нашей жизни. "Областная газета" внимательно следит за состоянием международных связей Свердловской области, регулярно публикует информацию о новых этапах международного сотрудничества. Гостями "Облгазеты" часто бывают руководители иностранных учреждений и иностранного бизнеса. И на мероприятия, которые проводит представительство МИД России, всегда приглашаются корреспонденты "Облгазеты".

Хочу пожелать всему коллективу "Областной газеты" здоровья, удачи, позитива в жизни и, конечно, мирного неба над головой!

Роман Тараборин, начальник управления архивами Свердловской области:

Фото: Управление архивами Свердловской области

От всего сердца поздравляю коллектив "Областной газеты" и всех ее читателей с 33-летием издания!

"Областная газета" появилась на волне бурных общественных преобразований и сразу же отвоевала свое место в ряду свердловских СМИ, став ведущим региональным изданием постсоветской России. Сегодня "Областная газета" по-прежнему востребована жителями Среднего Урала. Не ошибусь, если скажу, что издание лежит на столе любого руководителя госоргана региона и органов местного самоуправления. Всему этому способствует профессионализм редакционного коллектива, умение оставаться в русле важнейших событий Свердловской области.

Благодарю "Областную газету" за искренний интерес к деятельности архивной службы Свердловской области! Пусть и впредь жизнь дарит вам яркие темы для публикаций, растет количество ваших благодарных читателей.

С днем рождения, "Областная газета"!

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза", заслуженный врач Российской Федерации:

Фото: Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"

"Областную газету" наш центр выписывает много лет. Она лежит в моей приемной в открытом доступе, любой сотрудник может взять ее и прочитать. Ну, а я каждое утро начинаю с просмотра "Облгазеты". В последнее время газета заметно изменилась — стала ярче по оформлению, богаче по тематике. На ее страницах поднимаются важные и актуальные темы, освещается жизнь всей области, даже самых отдаленных территорий и небольших населенных пунктов.

Мы поздравляем коллектив редакции "Областной газеты" с днем рождения! Желаем успехов в работе и любви читателей.

Юлия Ильина, директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства:

Фото: Полина Зиновьева

Уважаемые руководители и коллектив "Областной газеты", примите искренние поздравления с весенним вдвойне праздничным днем рождения!

Почти четверть века ваша газета — главный свидетель самых разных событий в жизни Свердловской области: от указов губернатора до счета в матче с "Автомобилистом", от новостей медицины и бизнеса до многочисленных мероприятий в сфере культуры. Высокие стандарты журналистики, умение емко и интересно подать проверенный материал — это маркеры уважения к своему читателю и его времени.

Приятно отметить, что Музей истории камнерезного и ювелирного искусства с первых дней своего учреждения в 1992 году и первых выставок в 1993-м — тоже один из героев сюжетов любимой уральской газеты.

Желаем "Областной газете" быть востребованной во всех форматах, раньше всех узнавать о самом важном, больше хороших новостей, интервью, выставок, матчей, фестивалей и, самое главное, легкости пера, чтобы у журналистов и обозревателей в нужный момент были "те самые" слова — точные, запоминающиеся — для освещения жизни нашего региона.

Александр Пятигор, генеральный директор компании "Россети Урал":

Уважаемые коллеги! От компании "Россети Урал" и от себя лично поздравляю коллектив "Областной газеты" с днем рождения!

Вот уже больше трех десятилетий жители нашего региона узнают главные новости со страниц издания. Всегда оперативно, достоверно и непредвзято вы информируете граждан, публикуете емкие материалы, держите руку на пульсе основных событий нашего региона!

Коллектив издания — это опытные и высококвалифицированные журналисты, редакторы, корректоры, фотокорреспонденты — большая команда настоящих профессионалов, которые любят свое дело и по-настоящему горят им!

Желаю вам и вашим коллегам творческих успехов, здоровья, счастья и преданных читателей!

Владимир Перетягин, президент Союза болельщиков Урала:

Поздравляем с днем рождения самую областную и самую спортивную газету! Два раза по три — это дважды счастливое число. Вы много сделали для того, чтобы дожить до этой даты, но еще больше вам предстоит сделать в будущем. Ваш спортивный раздел — последний профессиональный среди оставшихся в Свердловской области! У вас все получится, иначе и быть не может! Всегда ваш, Союз болельщиков Урала.

Лариса Крапивина, командор "Каравеллы", член Союза журналистов России и Общественной палаты Свердловской области:

Фото: с личной страницы в соцсети "ВКонтакте"

Дорогие друзья, коллеги, соратники! Кто, как не вы, знает, что работа журналиста — это не только встречи, путешествия, приключения, но и, прежде всего, круглосуточная пахота словесных полей для добывания и взращивания уникального авторского текста!

Юбилей — отличный повод, чтобы вспомнить о самых лучших и ярких сторонах, которые характеризуют именно ваше издание.

Во-первых, уральский характер. Смелый, открытый, принципиальный. Каждый материал, где раскрываются проблемы, всегда дает надежду на их быстрое и успешное решение.

Во-вторых, Человек труда — герой, увлеченный своим делом и изменяющий реальность. Яркие портреты, производственные репортажи, наполненные глубоким смыслом интервью.

В-третьих, искрометный юмор, помогающий и спасающий всех и вся, как в минуты полного затишья, так и в периоды больших потрясений и испытаний.

Знайте, что результаты вашего ежедневного титанического труда очень греют душу и вдохновляют на новые дела и свершения. С юбилеем!

Марина Боровкова, заслуженный работник культуры РФ, директор Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина:

Фото: предоставлено Мариной Боровковой

От всей души поздравляю коллектив редакции "Областной газеты" с днем рождения! Несколько десятилетий вы создаете летопись Свердловской области, являясь отличной школой мастерства для журналистов не только региона, но и всей России. Многолетнее сотрудничество Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина и "Областной газеты" переросло в крепкую дружбу. Авторов издания отличает литературный талант, эрудированность, харизма и искренний интерес к популяризации народного искусства среди читателей. Журналисты газеты с особым вниманием рассказывают об артистах и коллективах Уральского центра народного искусства. Сегодня "Областная газета" по праву занимает одно из самых почетных мест среди средств массовой информации региона. Желаю всем сотрудникам редакции неиссякаемой творческой энергии, интересных и разноплановых материалов, верных подписчиков и читателей!

Григорий Иванов, президент футбольного клуба "Урал" и мини-футбольного клуба "Синара":

Фото: Владимир Васильев

Поздравляю коллектив "Областной газеты" с праздником! Всегда с интересом читаю ваше издание, особенно — публикации на спортивную тематику. Спасибо, что поддерживаете у своего читателя интерес к футболу, хоккею, волейболу и другим видам спорта, которые любят и которыми занимаются сотни тысяч наших земляков. Желаю вам и в дальнейшем неизменного успеха у читателей, а также новых интересных тем и героев!