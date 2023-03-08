Главы свердловских муниципалитетов поздравляют своих землячек с 8 Марта

Глава ГО Березовский с цветами спускался даже в шахту. Фото: с личной станицы Евгения Писцова в соцсети "ВКонтакте"

Главы городов и районов Свердловской области второй день поздравляют жительниц своих муниципалитетов в Дворцах культуры и на рабочих местах. Мэр Березовского для этого даже спустился в шахту. Но все главы сходятся в одном: женские любовь, терпение и забота дарят мужчинам уверенность в своих силах.

Серовский ГО

В преддверии Международного женского дня во Дворце культуры металлургов прошло чествование представительниц прекрасной половины человечества, с вручением наград и подарков.

Фото: с личной страницы Василия Сизикова в соцсети "ВКонтакте"

Василий Сизиков, глава Серовского ГО:

"Во все времена Женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое сложное дело, разделяете с нами ответственность за будущее родной страны, за семью и детей. Матери, жены, дочери солдат, принимающих участие в СВО и выполняющих свой патриотический долг, героически ждут своих близких дома. Ваши мужчины защищают свою Родину и свое Отечество, вы можете по-настоящему ими гордиться — мысль о том, что их ждут дома, по-настоящему согревает их в трудные минуты".

Березовский ГО

Глава округа посетил землячек на улицах города и на рабочих местах: на рынке, в библиотеке, в роддоме, на станции "Скорой помощи" и даже в шахте рудника.

Фото: с личной страницы Евгения Писцова в соцсети "ВКонтакте"

Евгений Писцов, глава Березовского ГО:

"Примите низкий поклон и самые искренние поздравления с наступающим праздником 8 Марта — праздником весны, пробуждения и надежд! Я желаю всем вам блеска в глазах от любви, пусть ваши мужчины берегут вас и окружают заботой и вниманием, а ваши сердца всегда будут спокойны и волнуются только от счастья! Дорогие женщины! Хотелось объехать весь город и обнять каждую березовчанку. Будем наверстывать в течение года!"

Александр Устинов, глава ГО Краснотурьинск:

Фото: с личной страницы Александра Устинова в соцсети "ВКонтакте"

"Милые и дорогие женщины! Для нас вы неиссякаемый источник вдохновения и удачи. Благодаря женщинам мы чувствуем особую ответственность за мир, благополучие и будущее детей. Ваша любовь, терпение и забота дарят мужчинам уверенность в своих силах. Рядом с вами и для вас мы готовы преодолевать любые препятствия и трудности, совершать героические поступки и покорять новые вершины. Милые женщины! От всей души желаю вам счастья, мира и любви! Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна, в домах царит благополучие, в семьях — взаимопонимание и удача!"

ГО Нижний Тагил

Глава ГО Нижний Тагил Владислав Пинаев в предпраздничный день приехал в центр помощи семьям участников специальной военной операции "Мы вместе". Большинство волонтеров — девушки. Практически все свое свободное от учебы и работы время они проводят здесь, помогают родным и близким военнослужащих, собирают гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей Донбасса.

Фото: сайт администрации ГО Нижний Тагил

Глава ГО Нижний Тагил Владислав Пинаев:

"Женщина олицетворяет собой все самое прекрасное на земле — красоту, любовь, рождение новой жизни.

Ради вас мужчины стремятся стать сильнее, вы вселяете в нас уверенность, являетесь опорой в делах и разных жизненных ситуациях. Мы восхищаемся вашей мудростью и душевной щедростью, ценим вашу поддержку и заботу, благодарим за умение понимать и прощать. Хранительницы семейного очага, вы создаете в доме уют, растите детей, защищаете от невзгод своих родных.

Тагильчанки ярко проявляют себя во всех сферах жизни города. Вам по плечу любое дело — работа на производстве и в сфере предпринимательства, общественная деятельность и служба в силовых структурах. В историю Нижнего Тагила вошли имена многих женщин, доказавших свою успешность в различных профессиях, — инженеров, рабочих, врачей, учителей, спортсменов и работников культуры. Вы не уступаете мужчинам, а зачастую и превосходите их в организации работы общественных организаций, активно занимаетесь волонтерской деятельностью. Неоценим ваш вклад в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и поддержку наших военнослужащих — участников СВО.

Во все времена женщины вдохновляли мужчин на подвиги, своей любовью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали добиваться побед. Вот и сегодня от вашей веры, стойкости и мудрости во многом зависит настоящее и будущее нашей страны. Невозможно не восхищаться силой духа тагильчанок, чьи мужья, сыновья, братья выполняют поставленные перед ними боевые задачи в зоне специальной военной операции. Пусть в этот праздник им будут адресованы наши самые сердечные пожелания и самые искренние слова поддержки!"

Белоярский ГО

Празднование Международного женского дня будет идти в домах и дворцах культуры в деревнях и поселках района с 7 по 11 марта. Но отправной точкой празднования можно считать районный конкурс красоты и таланта "Берегини", прошедший 4 марта.

Фото: страница администрации ГО Белоярский в соцсети "ВКонтакте"

Глава ГО Белоярский Григорий Вихарев:

"8 Марта — один из любимых праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. Хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность и поддержку в любых испытаниях!"