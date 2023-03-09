В Свердловскую область придут первые дожди

В Свердловской области пройдут дожди. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал придет потепление и осадки в виде дождя. Температура воздуха повысится до +7 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Уже сегодня вечером в Свердловской области и Екатеринбурге местами пройдут первые дожди.

10 марта синоптики обещают облачную погоду, днем пройдет дождь, ночью — небольшой снег. Температура воздуха будет +5... +7 градусов, сообщает Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К выходным температура воздуха опустится до 0 градусов, но в начале следующей недели вновь станет по-весеннему тепло — +4... +9 градусов.

Ранее сообщалось о том, что на уборку свердловских дорог от снега вывели 380 единиц техники.