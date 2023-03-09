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Общество
9 марта 2023, 09:47

В Свердловскую область придут первые дожди

  Марина Сапожникова
Человек с зонтом

В Свердловской области пройдут дожди. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал придет потепление и осадки в виде дождя. Температура воздуха повысится до +7 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Уже сегодня вечером в Свердловской области и Екатеринбурге местами пройдут первые дожди. 

10 марта синоптики обещают облачную погоду, днем пройдет дождь, ночью — небольшой снег. Температура воздуха будет +5... +7 градусов, сообщает Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

К выходным температура воздуха опустится до 0 градусов, но в начале следующей недели вновь станет по-весеннему тепло — +4... +9 градусов.

Ранее сообщалось о том, что на уборку свердловских дорог от снега вывели 380 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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