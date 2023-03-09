Уральцы выбирают главную бабушку Екатеринбурга 2023 года

За корону будут бороться 43 женщины. Фото: с сайта Главные конкурсы Екатеринбурга

В конкурсе "Главная бабушка Екатеринбурга 2023" принимают участие женщины в возрасте от 45 лет, у которых уже есть внуки. Самую красивую и обаятельную бабушку столицы Урала выберут уже в третий раз.

По словам организаторов, главной целью является привлечение внимания общественности к старшему поколению и поддержка семейных традиций. В этом году за корону борются 43 бабушки, самой молодой — 47 лет, самой старшей — 74 года.

Победительницу определит жюри, 7 апреля в ЦК "Урал" состоится финал конкурса. Также голосовать за понравившуюся конкурсантку можно на сайте организаторов — она получит приз в номинации "Победительница интернет-голосования".

Помимо традиционной короны авторской работы, самая красивая бабушка получит ювелирное украшение.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как проходил финал первого конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга".