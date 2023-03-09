После проверки в ТРЦ Екатеринбурга в отдел полиции доставили четырех подростков

Во время рейда проверили 28 человек. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга продолжает проверку в торговых центрах города. В рамках профилактического рейда особое внимание уделяется подросткам.

В частности, во время проверки в Ленинском районе четверо подростков были доставлены в отдел полиции. Их опросили в присутствии законных представителей, после чего вместе с родителями отпустили домой, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Всего во время рейда было проверено 28 человек, их них 8 — несовершеннолетние, 5 — иностранцы. Сотрудниками полиции составлено 6 административных протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах.

Правоохранители напоминают, рейды в торговых центрах проводят в рамках работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, так как регулярно поступает информация о противоправном поведении молодых людей в ТРЦ.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга проверила в торговых центрах около 100 посетителей.