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Общество
9 марта 2023, 15:25

Транспортные полицейские задержали в Екатеринбурге находившегося в федеральном розыске злоумышленника

  Марина Сапожникова
Железнодорожный вокзал

На вокзале в Екатеринбурге задержан подозреваемый в краже. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале транспортные полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

На станции Екатеринбург-Пассажирский был замечен 22-летний мужчина, которого подозревают в краже конструктора из детского магазина стоимостью 60 тысяч рублей.

Информация с приметами и описанием внешности злоумышленника поступила из Управления МВД России по городу Новороссийску, где в отношении него было возбуждено уголовное дело за кражу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был снят с пассажирского поезда "Москва — Екатеринбург" и передан сотрудникам полиции Новороссийска, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Ранее в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана.

Областная газета Свердловской области

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