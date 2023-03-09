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Общество
9 марта 2023, 15:38

Евгений Куйвашев утвердил предоставление субсидий на покупку автолавок свердловским предпринимателям

Магазин на колесах

Субсидии получат предприниматели, готовые вести торговлю в малонаселенных и отдаленных территориях Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Предпринимателям компенсируют часть затрат на приобретение автомагазинов, которые будут доставлять товары в малонаселенные и труднодоступные сельские населенные пункты Свердловской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.

На поддержку магазинов "на колесах" из бюджета региона планируют выделить больше 12,2 миллиона рублей. Субсидии поступят в свердловские муниципалитеты, которые прошли конкурсный отбор, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. 

"Предпринимателям, которые займутся развозной торговлей, местные власти компенсируют до 85% затрат на покупку автомагазина. Из этой суммы 70% составит областная субсидия, 15% — средства местного бюджета. Учитывая, что средняя стоимость автомагазина составляет почти 3,9 миллиона рублей, совокупный размер господдержки превысит 3,3 миллиона рублей", — пояснила и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Господдержку окажут тем предпринимателям, которые готовы вести торговлю в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Свердловской области. Приезжать с товарами повседневного спроса необходимо не меньше одного раза в неделю в течение 5 лет.

В регионе существует 1 736 сельских населенных пунктов, из которых жители 549 не могут купить продукты и другие товары повседневного спроса. Принятое свердловским кабмином решение позволит поддержать местных жителей и предпринимателей, ведущих выездную торговлю.

Напомним, в 2022 году в Свердловскую область из федерального бюджета было привлечено более 50 млрд рублей, которые направили на реализацию важных для региона проектов.

Областная газета Свердловской области

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