Темы дня

Общество
9 марта 2023, 17:02

Свердловские пожарные спасли из заброшенного карьера собаку

  Марина Сапожникова
Пожарные и собака

Пожарные вытащили собаку из карьера. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кушве сотрудники МЧС вытащили собаку из неэксплуатируемого карьера.

В 206-ю пожарно-спасательную часть города поступило сообщение о том, что в районе памятника Чумпину в заброшенный карьер провалилась собака. 

Пожарные приехали к месту вызова, с помощью спасательных веревок спустились к собаке и вытащили ее наверх. Затем животное вернули хозяину, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Сотрудники МЧС благодарят неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.

Ранее сообщалось о том, что полиция изъяла кота у жестокого блогера из Режа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.03.2023, 17:02 / Общество
Свердловские пожарные спасли из заброшенного карьера собаку
09.03.2023, 16:56 / Общество
В электричках Екатеринбурга на 25% увеличилось число пассажиров благодаря введенному Евгением Куйвашевым единому тарифу
09.03.2023, 16:48 / Спорт
Соболенок Кедри станет официальным талисманом Международного фестиваля университетского спорта
09.03.2023, 15:38 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил предоставление субсидий на покупку автолавок свердловским предпринимателям
09.03.2023, 15:25 / Общество
Транспортные полицейские задержали в Екатеринбурге находившегося в федеральном розыске злоумышленника