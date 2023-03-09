Свердловские пожарные спасли из заброшенного карьера собаку

Пожарные вытащили собаку из карьера. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кушве сотрудники МЧС вытащили собаку из неэксплуатируемого карьера.

В 206-ю пожарно-спасательную часть города поступило сообщение о том, что в районе памятника Чумпину в заброшенный карьер провалилась собака.

Пожарные приехали к месту вызова, с помощью спасательных веревок спустились к собаке и вытащили ее наверх. Затем животное вернули хозяину, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники МЧС благодарят неравнодушных граждан, которые своевременно вызвали спасателей.

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