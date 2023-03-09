На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение из-за ветра

В регионе местами ожидается ветер до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

10 марта в Свердловской области местами ожидается ветер, порывы которого могут достигать до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Свердловчанам рекомендуют соблюдать меры безопасности: в помещениях крепко закрывать окна, на улице не стоит прятаться у стен домов, на остановочных комплексах, под деревьями, около рекламных щитов и недостроенных зданий. Также нельзя подходить с раскачивающимся вывескам и оборванным проводам.

Автовладельцам в МЧС рекомендуют не парковаться у деревьев и шатких конструкций. При движении лучше избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и держать боковой интервал.

Напомним, сегодня уральские синоптики сообщили, что в Свердловскую область придут первые весенние дожди.