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9 марта 2023, 18:45

На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение из-за ветра

Ветер

В регионе местами ожидается ветер до 18 м/с. Фото: Полина Зиновьева

10 марта в Свердловской области местами ожидается ветер, порывы которого могут достигать до 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Свердловчанам рекомендуют соблюдать меры безопасности: в помещениях крепко закрывать окна, на улице не стоит прятаться у стен домов, на остановочных комплексах, под деревьями, около рекламных щитов и недостроенных зданий. Также нельзя подходить с раскачивающимся вывескам и оборванным проводам.

Автовладельцам в МЧС рекомендуют не парковаться у деревьев и шатких конструкций. При движении лучше избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и держать боковой интервал.

Напомним, сегодня уральские синоптики сообщили, что в Свердловскую область придут первые весенние дожди.

Областная газета Свердловской области

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