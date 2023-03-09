Школы, больницы, дороги

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Свердловская область активно привлекает федеральное финансирование для решения актуальных для жителей региона вопросов. Самое деятельное участие в этой работе принимает губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Усилия регионального руководства приносят результат. В прошлом году Среднему Уралу в рамках госпрограмм и других источников было выделено более 100 млрд рублей. Их направили на проекты в сферах образования, здравоохранения, дорожного строительства и социальную поддержку жителей.

Свердловская область в 2022 году получила только по федеральным программам около 50 миллиардов рублей на проекты в сферах образования, здравоохранения, дорожного строительства, на социальную поддержку жителей региона, сообщил вчера в ходе заседания областного правительства губернатор Евгений Куйвашев. Еще 57 миллиардов рублей составили субсидии, гранты, средства Фонда развития территорий, инфраструктурные бюджетные кредиты.

– Свердловская область и впредь должна быть самым активным участником государственных программ и проектов. Мы должны очень внимательно отнестись к заявочной кампании по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде 2024 и 2025 годов. Все заявки должны быть обоснованными и проработанными, – отметил Евгений Куйвашев.

Благодаря федеральному финансированию в регионе решали вопросы социальной поддержи уральцев и семей с детьми, развивали здравоохранение, капитально ремонтировали школы и обеспечивали учеников горячим питанием. Также софинансирование из бюджета РФ позволяло развивать дорожно-транспортную инфраструктуру, модернизировать систему ЖКХ и благоустраивать территории.

Значительная часть средств была направлена на образование. Около 6,8 миллиарда рублей – на создание новых мест в школах и улучшение их материально-технической базы. Например, на условиях софинансирования построили новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге и школу в Березовском, возводится школа в селе Нижнеиргинском Красноуфимского района. Благодаря программе стимулирования жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» стало возможным строительство двух школ в Академическом районе Екатеринбурга.

– Федеральная поддержка позволяет вести строительство достаточно быстро, при этом возводить не просто школы, а высокотехнологичные, многофункциональные учреждения, – считает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году регион получит из федерального бюджета еще 4,1 миллиарда рублей на проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве четырех школ – двух в Екатеринбурге, одной в Верхней Пышме и одной в Березовском.

На развитие транспортной системы Свердловская область в 2022 году получила 6,6 миллиарда рублей. Большая часть денег поступила благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ключевыми проектами стали завершающий участок Екатеринбургской кольцевой дороги и старт масштабной реконструкции транспортной развязки у концерна «Калина».

Значительный объем федеральных средств поступил на строительство спортивных объектов Международного фестиваля студенческого спорта – 7,6 миллиарда рублей. Например, в Екатеринбурге уже открылся Центр художественной и эстетической гимнастики в Солнечном, Дворец дзюдо в Академическом, сейчас завершается строительство Дворца водных видов спорта.

Еще 3,4 миллиарда рублей регион получил от Фонда развития территорий на расселение аварийного жилья.