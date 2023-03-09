Карелия наша

Для туристов, которые будут отдыхать в Гарях, закупили все необходимое, включая прогулочную технику. Фото: из личного архива Эльмиры Тукановой

Туристическая база в Гарях, построенная по поручению губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА к 400-летию поселка, будет востребована любителями семейного и экотуризма. К такому мнению пришли туроператоры региона, посетившие новый инфраструктурный объект. Уже в этом году городской округ, не уступающий, по их мнению, по экологичности Карелии, планируется сделать частью новых маршрутов для групп и индивидуальных путешественников.

Ознакомительную поездку в северный поселок, который этим летом отметит юбилей, для туроператоров организовали областной центр развития туризма и департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона. Сопровождал туроператоров заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Глава Гарей Сергей Величко провел для гостей экскурсию по поселку, показал новую турбазу и действующий краеведческий музей. Кроме того, они ознакомились с инфраструктурой, которой новый объект был оснащен за счет средств областного бюджета.

Полный набор Как рассказал «Облгазете» глава Гаринского ГО Сергей Величко, приехавшие сюда на отдых туристы получат полный комплект всего необходимого для зимнего путешествия и отдыха: снегоходы, специальные сани-волокуши для перевозки личных вещей и инструментов, а также палатки, печки-буржуйки, раскладные столы и стулья. Всё это будет выдаваться на правах аренды. Летом гостей поселка будут катать по рекам и озерам на катерах и моторных лодках. Речные перевозки будет осуществлять муниципальное предприятие «Пристань Гари». В мае по воде в Гари придет новый буксир-тягач «Ермак», построенный на судоверфи в Омской области (см. «Облгазету» №3 от 10.01.2023). Средства на него в сумме 50 млн рублей были выделены из областного бюджета по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Их также планируется использовать для перевозки туристов, сказал Сергей Величко.

Участники «гостевого тура» высоко оценили туристический потенциал территории.

– Поселок очень впечатлил, турбаза по уровню качества не уступает крупным городам. Мы уже наметили маршруты для потенциальных туристов, в том числе с возможностью заброски их в Гари на вертолете для рыбалки на глубоководных северных реках, – поделилась руководитель турфирмы из Екатеринбурга Татьяна Федотова.

– Вопреки расхожему мнению, что в Гарях возможен только «дикий» туризм – охота и рыбалка, могу уверенно сказать – возможности поселка гораздо шире. Здесь замечательный музей, много археологических памятников. Мы делаем ставку на семейный туризм и уже разрабатываем соответствующий туристический продукт, – сказала директор турагентства из Нижнего Тагила Алёна Баклыкова.

– Гаринский городской округ – это уникальное место, где еще сохранилась в первозданном виде наша уральская природа. Свежий воздух, чистые реки, отсутствие вредных производств… Здесь отдыхаешь душой. Такое возможно, пожалуй, только в Карелии. Сейчас обдумываем, как эффектно подать эту экологическую составляющую туристам. Думаю, спрос на туры в Гари будет большой, – отметила туроператор из Каменска-Уральского Марина Никитина.

Через неделю специалисты туриндустрии соберутся снова, чтобы обсудить уже готовые варианты туристических маршрутов на север области, куда будут включены и Гари, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Внедрять их планируется уже в этом сезоне.

– Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева муниципалитет сегодня развивается и его туристическая привлекательность растет, что не может не радовать, – сказал Дмитрий Ионин.

В ближайшее время поездка в Гари будет организована и для региональных журналистов, которые тоже смогут оценить потенциал городского округа, добавил он.

С юбилейным размахом Туристический центр «Пристань Гари» создается к 400-летию поселка Гари, которое будет отмечаться в июле этого года. На берегу Сосьвы уже построены девять комфортабельных модульных домиков на 49 гостей, административный корпус, баня, ангар для техники. Сейчас завершается отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Стоимость проекта составила 84 миллиона рублей, средства были выделены из областного бюджета. Подготовка к юбилею Гарей идет под личным контролем Евгения Куйвашева. Помимо развития туризма программа предусматривает ряд мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности. К настоящему времени в поселке благоустроен парк, введен в эксплуатацию новый пришкольный стадион. Предусмотрены средства на капремонт пяти километров дорог – работы начнутся в мае. Местный краеведческий музей получил 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» на обновление витрин и выставочных стендов. Работы уже ведутся. Также в Гарях планируется построить современный культурно-досуговый центр. В этом году будет разрабатываться проект здания, в следующем году власти рассчитывают начать стройку. В центре будут проходить различные мероприятия, выступать творческие коллективы. Здесь же разместится музей (переедет из старого здания) и библиотека.