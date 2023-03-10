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Общество
10 марта 2023, 11:26

Коммунальные и дорожные службы Свердловской области усиленно готовятся к непогоде

  Марина Сапожникова
Непогода

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Фото: Полина Зиновьева

Предприятия коммунального хозяйства, энергокомпании и дорожные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. 

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывали до 18 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с работой ЖКХ и других систем жизнеобеспечения. Руководителям предприятий электроэнергетики и ЖКХ поручено организовать готовность ремонтных бригад и спецтехники, которые потребуются для аварийно-восстановительных работ. Также в регионе ведется мониторинг систем жизнеобеспечения.

"Все сведения о нарушении электро- или газоснабжения, об экстренных ситуациях в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории Свердловской области незамедлительно передаются в диспетчерские службы и региональное минЖКХ. Жители могут сообщать об авариях на единый номер экстренных оперативных служб — 112", — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Управление автомобильных дорог Свердловской области направило предупреждение о своевременной уборке трасс подрядчикам, занимающимся содержанием сети региональных дорог.

Дорожники предупреждают, что перепад температур может привести к образованию наледи, и призывают водителей и пешеходов соблюдать осторожность, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра.

Областная газета Свердловской области

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