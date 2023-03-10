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10 марта 2023, 12:55

Правительство РФ направит полмиллиарда на поддержку работающих внутри страны туроператоров

Самолет

Полмиллиарда рублей направит Правительство РФ на снижение стоимости внутренних туристических продуктов на 2023–2024 годы. Фото: Алексей Кунилов

Полмиллиарда рублей в течение двух лет получат в качестве поддержки российские туроператоры, которые занимаются организацией чартерных рейсов внутри страны. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мера направлена на снижение стоимости пакетных туров, путешествия по которым предусмотрены по маршрутам внутри России. В 2023 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 250 миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена и на 2024 год, сообщает пресс-служба Правительства России.

В стране программа по поддержке туроператоров реализуется с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В прошлом году ее участниками стали 70 регионов России. Программа рассчитана на 2023 и 2024 годы.

Напомним, в этом году Свердловская область получит больше полумиллиарда рублей на развитие туризма. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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