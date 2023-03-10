Евгений Куйвашев поставил задачу отремонтировать сотни участков дорог на Среднем Урале в ближайшие три года

На тех участках, где региональные трассы проходят через населенные пункты, запланировано устройство недостающего освещения, светофоров и тротуаров. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил региональному минтрансу задачу по ремонту и капитальному ремонту региональных дорог на 2023–2025 годы. Глава Среднего Урала подписал распоряжение правительства, содержащее перечни из более чем 190 участков для ремонта и капитального ремонта.

Капитальный ремонт пройдет на 12 участках общей протяженностью 75 километров. Это несколько отрезков Режевского тракта, участки дороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в районе Ирбита, отрезок дороги Верхняя Синячиха — Ирбит и другие.

Ремонтные работы запланированы на 27 участках общей протяженностью более 160 километров. В том числе на отрезках Серовского тракта, продолжатся ремонты дорог на территории Арамильского и Сысертского городских округов, а также в Нижнесергинском муниципальном районе.

Также планируется отремонтировать дороги, которые связывают малые населенные пункты с сетью магистральных трасс. Составлен отдельный список дорог с твердым покрытием до городов и сел, которые не имеют круглогодичной связи с "большой землей" — таких участков 19, их протяженность около 100 километров.

В перечни включили и те участки, о ремонте которых просили жители деревень и поселков: речь идет о дорогах к поселку Нейво-Шайтанский, к селу Большие Карзи, Косья и другие.

Помимо дорог в перечень объектов ремонта вошли 35 больших и малых мостов в Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах, Тавдинском, Серовском, Североуральском, Качканарском городских округах и другие.

На тех участках, где региональные трассы проходят через населенные пункты, запланировано устройство недостающего освещения, светофоров, тротуаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, значительная часть дорог, которые поручил отремонтировать Евгений Куйвашев, будут приведены в порядок в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее сообщалось о том, что Евгений Куйвашев направил более 2,4 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог и мостов на Среднем Урале.