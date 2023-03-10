МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

По данным синоптиков, 11 марта в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег и гололед. В связи с чем МЧС объявило о продлении штормового предупреждения в регионе.
Жителям Среднего Урала рекомендуют закрывать окна в помещениях, не прятаться от ветра у стен домов и на остановочных комплексах, не стоять под деревьями и шаткими рекламными конструкциями, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Автомобилистам рекомендуют не парковать машины у деревьев, а также выбирать стиль вождения с учетом погодных условий.
Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что коммунальные и дорожные службы Свердловской области усиленно готовятся к непогоде.