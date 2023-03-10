80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса отметили на Уралвагонзаводе

В день 80-летия УДТК ветеранам корпуса и их наследникам вручили памятные медали. Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

В выставочном комплексе Уралвагонзавода (ГК "Ростех") в честь 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса провели торжественный прием ветеранов и открыли выставку "Рожденный на Урале".

Гостями мероприятия стали ветераны Уральской добровольческой танковой дивизии послевоенных лет, семьи потомков добровольцев УДТК 1943 года, сообщает пресс-служба предприятия.

20 ветеранам корпуса вручили памятные медали "80 лет народному подвигу по формированию УДТК". Еще 10 медалей получили дети и внуки добровольцев УДТК.

"Уральский добровольческий танковый корпус — это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно собранные жителями. И именно коллектив нашего предприятия одним из первых выступил с инициативой создания корпуса. Трудовой Урал, тыл и фронт были едины. За всю историю войн, которые происходили на земле, население не делало такого щедрого подарка своей воюющей армии", — отметила директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Уральский добровольческий танковый корпус был создан 11 марта 1943 года. Свои средства пожертвовали жители Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской областей. С первого дня в состав корпуса стремились попасть труженики Урала. Тогда было подано 115 тысяч заявлений. В УДТК в итоге вошли 9 660 человек.

Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Предприятия Урала встали на круглосуточную вахту. Заводы выпускали танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, снаряды, "Катюши" и другую технику. За три месяца УДТК был укомплектован всеми видами вооружений. На швейных фабриках для участников корпуса шили обмундирование.

Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Особую роль в формировании УДТК сыграл Нижний Тагил. На Уральском танковом заводе № 183 (сегодня Уралвагонзавод) сверх плана выпустили 145 танков Т-34 из 202 — необходимых по штату. 544 жителя Нижнего Тагила ушли в корпус добровольцами, из которых 186 — работники завода.

Боевое крещение УДТК состоялось в июле 1943 года на Курско-Орловской дуге. Бойцы корпуса прошли путь от Орла до Берлина, преодолев больше 5 500 километров. Также УДТК участвовал в освобождении Праги. После Великой Отечественной войны корпус стал именоваться — 10-я гвардейская Уральско-Львовская танковая дивизия. До 1994 года он находился в группе советских войск в Германии. Сегодня ветеранами корпуса называют всех, кто служил в нем до 1994 года.

Фото: пресс-служба Уралвагонзавода

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошли памятные мероприятия в честь 80-летия УДТК.