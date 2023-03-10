В Свердловской области маткапитал получили 410 тысяч семей

С 2007 года размер маткапитала вырос больше чем в три раза. Фото: Галина Соловьева

410 тысяч свердловских семей стали обладателями сертификата на материнский капитал с начала его выдачи в стране. Всего с момента запуска программы (2007 год) маткапитал получили 13 млн российских семей, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

Первый сертификат на маткапитал выдали в стране в марте 2007 года. Тогда его предоставляли семьям, где родился второй ребенок, сумма материнского капитала составляла 250 тысяч рублей. Сегодня она в разы выше — 775 628 рублей (за двоих детей). С 2020 года получить сертификат могут семьи, у которых появился на свет первый малыш или ребенок был усыновлен.

Сумма господдержки для семей с одним ребенком с февраля этого года превышает полмиллиона рублей (586 947 рублей). Сегодня оформить сертификат родители могут в электронном виде и распоряжаться средствами на выбранные цели дистанционно через портал Госуслуг.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило правила направления средств маткапитала на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет.