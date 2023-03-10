Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области исполнилось 15 лет

За особые заслуги Алексей Шмыков вручил сотрудникам департамента почетные грамоты и благодарственные письма. Фото: Полина Зиновьева

15 лет сегодня исполнилось департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Коллектив поздравил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков, депутат Законодательного собрания области Сергей Никонов и региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Алексей Шмыков отметил, что благодаря работе департамента обеспечивается защита и охрана животного мира, налажена работа с охотничьими угодьями, снижается количество нарушений, а численность животных сохраняется на достойном уровне.

"Для Свердловской области с ее высокой концентрацией промышленных предприятий, с большой численностью населения сохранение животного мира, как самого уязвимого компонента природных комплексов, является одной из приоритетных задач", — отметил Алексей Шмыков.

Главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов рассказал об итогах работы департамента. Сегодня на Среднем Урале в лесах обитают 79 видов животных, которые относятся к охотничьим ресурсам. Благодаря проводимой департаментом работе численность зверей и птиц растет. Например, количество лосей и косуль за 15 лет увеличилось почти в 2,5 раза.

Фото: Полина Зиновьева

Охотничьи угодья региона площадью более 19 миллионов гектаров охраняют 38 государственных инспекторов департамента. На обновление технопарка ежегодно выделяют средства из областного бюджета, в текущем году на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей.

За 15 лет охотинспекторами проведено 55,4 тысячи рейдов, изъято 1 760 единиц огнестрельного оружия, передано в следственные органы 1 869 материалов по уголовным делам.

Фото: Полина Зиновьева

За особые заслуги Алексей Шмыков вручил сотрудникам департамента почетные грамоты и благодарственные письма.