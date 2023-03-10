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Общество
10 марта 2023, 18:15

Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области исполнилось 15 лет

  Марина Сапожникова
Награждение

За особые заслуги Алексей Шмыков вручил сотрудникам департамента почетные грамоты и благодарственные письма. Фото: Полина Зиновьева

15 лет сегодня исполнилось департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Коллектив поздравил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков, депутат Законодательного собрания области Сергей Никонов и региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Алексей Шмыков отметил, что благодаря работе департамента обеспечивается защита и охрана животного мира, налажена работа с охотничьими угодьями, снижается количество нарушений, а численность животных сохраняется на достойном уровне.

"Для Свердловской области с ее высокой концентрацией промышленных предприятий, с большой численностью населения сохранение животного мира, как самого уязвимого компонента природных комплексов, является одной из приоритетных задач", — отметил Алексей Шмыков.

Главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов рассказал об итогах работы департамента. Сегодня на Среднем Урале в лесах обитают 79 видов животных, которые относятся к охотничьим ресурсам. Благодаря проводимой департаментом работе численность зверей и птиц растет. Например, количество лосей и косуль за 15 лет увеличилось почти в 2,5 раза.

Фото: Полина Зиновьева

Охотничьи угодья региона площадью более 19 миллионов гектаров охраняют 38 государственных инспекторов департамента. На обновление технопарка ежегодно выделяют средства из областного бюджета, в текущем году на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей. 

За 15 лет охотинспекторами проведено 55,4 тысячи рейдов, изъято 1 760 единиц огнестрельного оружия, передано в следственные органы 1 869 материалов по уголовным делам.

Фото: Полина Зиновьева

За особые заслуги Алексей Шмыков вручил сотрудникам департамента почетные грамоты и благодарственные письма.

Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, личный вклад в осуществление государственной политики в сфере охраны природных ресурсов награжден директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области — главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов.

Почетной грамотой губернатора Свердловской области за эффективную государственную гражданскую службу, образцовое исполнение должностных обязанностей награждены:

  • заместитель директора департамента — начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Лариса Гиматова;
  • главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Сергей Косарев.

Благодарственным письмом губернатора Свердловской области за эффективную государственную гражданскую службу, образцовое исполнение должностных обязанностей награждены:

  • заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Жанна Третьякова;
  • главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Андрей Сакулин.

Областная газета Свердловской области

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