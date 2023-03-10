Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области исполнилось 15 лет

15 лет сегодня исполнилось департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Коллектив поздравил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков, депутат Законодательного собрания области Сергей Никонов и региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.
Алексей Шмыков отметил, что благодаря работе департамента обеспечивается защита и охрана животного мира, налажена работа с охотничьими угодьями, снижается количество нарушений, а численность животных сохраняется на достойном уровне.
"Для Свердловской области с ее высокой концентрацией промышленных предприятий, с большой численностью населения сохранение животного мира, как самого уязвимого компонента природных комплексов, является одной из приоритетных задач", — отметил Алексей Шмыков.
Главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов рассказал об итогах работы департамента. Сегодня на Среднем Урале в лесах обитают 79 видов животных, которые относятся к охотничьим ресурсам. Благодаря проводимой департаментом работе численность зверей и птиц растет. Например, количество лосей и косуль за 15 лет увеличилось почти в 2,5 раза.
Охотничьи угодья региона площадью более 19 миллионов гектаров охраняют 38 государственных инспекторов департамента. На обновление технопарка ежегодно выделяют средства из областного бюджета, в текущем году на эти цели предусмотрено 12 миллионов рублей.
За 15 лет охотинспекторами проведено 55,4 тысячи рейдов, изъято 1 760 единиц огнестрельного оружия, передано в следственные органы 1 869 материалов по уголовным делам.
За особые заслуги Алексей Шмыков вручил сотрудникам департамента почетные грамоты и благодарственные письма.
Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, личный вклад в осуществление государственной политики в сфере охраны природных ресурсов награжден директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области — главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов.
Почетной грамотой губернатора Свердловской области за эффективную государственную гражданскую службу, образцовое исполнение должностных обязанностей награждены:
- заместитель директора департамента — начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Лариса Гиматова;
- главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Сергей Косарев.
Благодарственным письмом губернатора Свердловской области за эффективную государственную гражданскую службу, образцовое исполнение должностных обязанностей награждены:
- заместитель начальника отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Жанна Третьякова;
- главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира — государственный инспектор Свердловской области Андрей Сакулин.