Ищем выгоду

19 января Региональная энергетическая комиссия (РЭК) отменила ночной тариф на электроэнергию в выходные и праздничные дни. Дело в том, что Свердловская область оставалась последним российским регионом, где он действовал. Сейчас стоимость электроэнергии считают по единому одноставочному тарифу. При этом на двухставочный при желании может перейти любой потребитель. Но сначала специалисты советуют проанализировать, будет ли это выгодно.

Два месяца после реформы: почему единый тариф стал основным

Жители Свердловской области получили новые платежки за ЖКУ. После повышения в России тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение и последующие изменения в системе расчетов основной темой дискуссий стало распространение единого тарифа на свет на всех пользователей. Эксперты признают: в сложившейся ситуации он гораздо более выгоден для подавляющего большинства людей.

С чего все начиналось

С 1 декабря 2022 года в соответствии с новой формулой Федеральной антимонопольной службы стоимость электричества в Свердловской области изменилась: например, для дневного тарифа с 5,44 рубля за кВт/ч до 7,36 рубля за кВт/ч.

В РЭК объяснили, что к высокому росту дневной ставки зонного тарифа привело то, что в регионе много лет действовал льготный тариф выходных и праздничных дней. Для выполнения требований федерального регулятора льготу, которая была введена в Свердловской области с 1995 года и давно упразднена в других областях, отменили.

«Ставки были приведены в соответствие с тарифами, которые действуют по всей России, и у нас теперь нет уникальной ситуации по применению ночного тарифа в праздники и выходные. Во всех других регионах, где этот тариф когда-то действовал, он был отменен еще в 2012–2013 годах», – рассказал член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Имамов.

Важный нюанс: в этом году цены на электричество меняться больше не будут. Следующую индексацию федеральные власти проведут только в 2024 году.

Реакция властей

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями по снижению тарифов на электроэнергию для жителей региона.

Речь шла прежде всего о снижении индикативной цены на электроэнергию, то есть цены покупки на оптовом рынке. Для регионов ее устанавливает Федеральная антимонопольная служба. Уменьшение этого показателя должно позволить в итоге снизить тарифы и плату за электричество.

Единый тариф

Отмена тарифа праздничных и выходных дней привела к тому, что счетчики стали учитывать расход некорректно. Поэтому все потребители автоматически были переведены на расчет по единому тарифу.

Новые расценки выглядят так:

— тариф для жителей квартир с газовыми плитами: 5,15 рубля за кВт/ч;

— тариф для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах и приравненных к ним: 3,61 рубля за кВт/ч.

«Зонные тарифы были выгодны до 2023 года. Чтобы соблюсти равные права, принято решение с 1 января 2023 года перевести все счетчики на одноставочный тариф», – рассказал директор ГБУ СО «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» Василий Фадеев.

Его слова подтверждает руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Разумова: «В связи с отменой ночных тарифов, действующих в выходные и праздничные дни, для большинства жителей, по крайней мере многоквартирных домов, тариф «день/ночь» стал уже невыгоден. Нужно оценить свое потребление в ночное время и тогда принимать решение о перепрограммировании».

При этом система сдачи показаний для потребителей осталась прежней. Владельцы двухтарифных счетчиков сдают ночные и дневные показания. Управляющие и сбытовые компании сами их суммируют.

Что стало с ночными тарифами

У жителей сохранится право выбора тарифа. Если потребитель выбирает тариф день/ночь, электросчетчик необходимо перепрограммировать. Работа производится бесплатно. Для этого необходимо просто написать заявление гарантирующему поставщику и выбрать тариф.

Расценки выглядят так:

– для жителей квартир с газовыми плитами:

дневной тариф – 6,01 рубля за кВт/ч;

ночной тариф – 2,86 рубля за кВт/ч;

– для жителей квартир с электроплитами и для людей, проживающих в сельских населенных пунктах, и приравненных к ним:

дневной тариф – 4,21 рубля за кВт/ч;

ночной тариф – 2,00 рубля за кВт/ч.

«Жителям необходимо проанализировать, в какое время они используют активно свои бытовые приборы. Самые энергоемкие – это электрокотлы и электрические плиты. В многоквартирных домах (МКД) редко используются электрокотлы, поэтому их жителям действительно целесообразно использовать одноставочный тариф. В любом случае торопиться не надо, необходимо проанализировать. Тем более никаких сроков для перепрограммирования счетчиков не существует», – пояснил начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии Россети Урал – ОАО «МРСК Урала» Владимир Черепков.

Таким образом, не нужно срочно перепрограммировать приборы учета. Но если все же изменить тариф экономически выгодно, жителям многоквартирных домов следует обратиться к гарантирующему поставщику или в управляющую компанию (контакты указаны в квитанциях), жителям частного сектора — подать заявку своему поставщику. Выбор тарифа «день/ночь» возможен только при наличии многозонного прибора учета с верным тарифным расписанием.

Остерегайтесь мошенников Решение о перепрограммировании принимает сам пользователь. Для этого необходимо подать заявление в энергосбытовую организацию, с которой заключен договор на обслуживание дома, либо в управляющую компанию. Перепрограммирование будет производиться бесплатно для потребителей. Не забудьте перед тем, как пустить в дом незнакомых людей, попросить их предъявить служебное удостоверение или документы, подтверждающего личность. Относитесь с осторожностью к предложениям коммерческих организаций перепрограммировать счетчики за деньги.