В пути гуманитарному конвою в зону спецоперации предстоит провести трое суток. Фото: Алексей Кунилов

Вчера из Екатеринбурга на Донбасс ушла очередная партия гуманитарного груза: автомобили УАЗ, полевые печки, медикаменты, одежда и еще многое из того, что необходимо участникам специальной военной операции. Предназначен груз военнослужащим Центрального военного округа. В его сборе участвовали региональные отделения «Единой России», Общероссийского народного фронта и Союза женщин России.

На складе компании «Сима-ленд», где производится упаковка и погрузка гуманитарной помощи, кипит работа. Груз – три автомобиля УАЗ, а также 11,3 тонны теплых вещей, обуви, технических средств, медикаментов, продуктов – отправляют двумя фурами. Одна уже загружена полностью, вторая – наполовину. На бортах фур надпись «Свердловская область – Донбассу». Парни в спецовках перевозят палеты на электрических тележках в кузов грузовика, в глубине которого уже стоит автомобиль УАЗ, а на полу уложены тщательно замотанные в пленку печки-буржуйки и дымовые трубы к ним.

– Многие наши сотрудники участвуют в спецоперации, – говорит заместитель генерального директора «Сима-ленда» Анастасия Лукичёва. – А мы, оставшиеся здесь, стараемся всячески помочь тем, кто защищает нашу страну. Участвуем в сборе вещей, подготовке грузов и их доставке.

Грузчики подводят тележку под палету с коробками, сверху которой стоит одна незапечатанная. В ней – блиндажные свечи. Волонтер регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович достает одну банку и показывает журналистам.

– Добровольцами изготовлено более тысячи блиндажных свечей, – рассказывает она. – Сделать их просто: в жестяную банку – специальную или из-под тушенки, сгущенки – плотно укладывается картон, вставляется фитиль и заливается парафин. Самое сложное – растопить парафин, он очень медленно плавится.

Блиндажные свечи солдаты на передовой используют для приготовления еды, обогрева помещений, освещения. По словам Евгении Миронович, горит такая свеча 8–10 часов, и если поставить ее в буржуйку, то всю ночь в помещении будет тепло. В этом волонтеры убедились сами, когда навещали наших бойцов в зоне спецоперации.

ЦИТАТА Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: – Символично, что мы отправляем этот груз накануне празднования Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Сегодня, так же как в годы Великой Отечественной войны, свердловчане стремятся помочь участникам специальной военной операции, жителям Донбасса. Нам важно, чтобы они чувствовали нашу поддержку. В Свердловской области оказывается разноплановая помощь и семьям военнослужащих. Это и единовременная выплата по 20 тысяч рублей на семью и на каждого ребенка, и обеспечение бесплатным питанием учащихся. Сейчас формируются поезда для отправки с 1 июня детей участников СВО в санаторий Анапы.

– Очень здорово, что правительство Свердловской области объединяет общественные организации, что мы объединяемся, это позволяет сделать вклад в победу более весомым, – говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин. – Сбор помощи для наших бойцов, для жителей новых российских территорий ведется ежедневно. Небольшие партии грузов отправляем каждый день, крупные – один-два раза в месяц. На следующей неделе планируем отправить машину с запчастями. Отправляем бойцам и автомобили, прокачанные охотниками, рыболовами под внедорожники для себя, которые они передают нам, в Народный фронт, со словами: «Мужикам на передовой они гораздо нужнее».

Как подчеркнул Вадим Савин, на передовой испытывают потребность в запчастях и резине для автомобилей.

На складах компании «Сима-ленд» собранную уральцами гуманитарную помощь пакуют и отправляют на Донбасс. Фото: Алексей Кунилов

Североуральский суп-паеки шалинские консервы Волонтеры из разных уголков Свердловской области отправляют в зону СВО теплые вещи, лекарства, окопные свечи и маскировочные сети. А некоторые даже осваивают новые кулинарные навыки и готовят для бойцов домашнюю еду – борщи, супы и каши с мясом. Жительницы Североуральска наладили производство сухих супов, которые регулярно отправляют с гуманитарным грузом в зону СВО. – Делаем это, потому что хочется побаловать ребят домашней едой. Пусть они чувствуют, что в дома их любят и ждут! Ребята уже попробовали – говорят, что очень вкусно, – рассказала «Облгазете» идейный вдохновитель и куратор городской «полевой кухни» Анна Швин. В «борщевой» команде – несколько постоянных поваров. Девушки купили аппараты для сушки и упаковки и делают заготовки дома в свободное время. Одни чистят и шинкуют овощи, другие сушат их в электросушилках, третьи фасуют смесь в вакуумные пакетики, клеят этикетки с составом и инструкцией по приготовлению. Среди заготовок есть супы, которые достаточно просто заварить кипятком, и те, которые надо варить 10–15 минут. Первые рассчитаны на одну порцию, вторые – на восемь. Как рассказали волонтеры, фирменные супы имеют названия, знакомые каждому североуральцу: борщ «Красная шапочка» (в честь месторождения бокситов, рядом с которым вырос Североуральск), гороховый суп «Кумба» (по названию горы), суп с лапшой «Петропавловский» (такое название носит местный известняковый карьер). Также волонтеры заготавливают и отправляют в зону спецоперации гречневую кашу с мясом, сухие молочные каши, цукаты. А в поселке Шаля местные энтузиасты научились делать перловую кашу с мясом. – На автоклавы и закаточные машины скинулись с друзьями, помогли и другие жители поселка, – рассказывает инициатор идеи Андрей Авдеев. Все сразу мобилизовались, объединились вокруг доброго дела. Например, один из предпринимателей помог с помещением, еще один придумал фирменную этикетку. С мясом помогают местные охотхозяйства и сельхозпредприятия. Местные жительницы вызвались помогать чистить и резать лук и морковку. Технологию приготовления каши нашли в Интернете, затем методом проб и ошибок довели ее до ума. Сейчас готовы уже 1 700 банок «шалинской перловки». Еще 300 планируют закатать к следующей неделе. После этого провиант вместе с тактическими военными аптечками и одеждой доставят на передовую. Ольга БЕЛОУСОВА