Народному подвигу уральцев – 80 лет

Первыми цветы к монументу воинов-добровольцев возложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня исполняется 80 лет со дня основания 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Памятные мероприятия начались уже накануне. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА возложили цветы к монументу воинам-танкистам и провели торжественное собрание в Театре Эстрады. В Екатеринбург прибыли делегации Пермского края, Челябинской и Брянской областей – регионов, с которыми также тесно связана история УДТК

11 марта – День народного подвига. Не только военного, но и трудового. Ведь сама идея создания УДТК возникла в рабочих коллективах Среднего Урала. Юбилей отмечается широко. Вчера руководители региона, Герои России, ветераны, представители общественных организаций Свердловской области и гости региона приняли участие в традиционном возложении цветов к монументу воинам УДТК на привокзальной площади Екатеринбурга, которая с 1983 года носит его имя. Почтили память земляков и обычные горожане. Многие пришли на памятное мероприятие с портретами своих героев, как это бывает во время шествия Бессмертного полка в День Победы.

В этот же день в Театре Эстрады прошло торжественное собрание. Ему предшествовал вынос знамени УДТК (копии, боевое знамя корпуса хранится в Музее Победы в Москве в числе других знамен Великой Отечественной войны – «ОГ»).

«Славное воинское соединение родилось от воли, труда и мужества наших земляков. Из любви к Отчизне и искренней готовности уральцев отдать все, даже саму жизнь, во имя победы, во имя свободы и независимости нашей великой страны. История создания Уральского добровольческого танкового корпуса – одна из золотых страниц в летописи нашего региона. Тех, кто создавал славу опорного края державы. Это пример добровольчества в самом высоком смысле этого слова, на который уральцы равняются и сегодня», – сказал, открывая мероприятие, Евгений Куйвашев.

«После Победы история Уральского добровольческого танкового корпуса не завершилась. Почти полвека он входил в состав группы советских войск в Германии, а многие его бойцы вернулись к мирной жизни и внесли весомый вклад в развитие промышленности, науки, культуры и искусства», – сказала председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

Свой вклад в формирование УДТК в 1943-м, помимо свердловчан, внесли рабочие Челябинской области и Пермского края. Их делегации также присутствовали на торжественном собрании. Приехали на празднование юбилея корпуса и представители города Унечи Брянской области. У них к добровольцам-уральцам особое отношение:

«Для нас – это воины-освободители, многие из которых отдали свои жизни в боях за Унечу. Мы бережно храним память о них. В честь уральских добровольцев назван городской парк отдыха, а в центре Унечи на постаменте стоит основная ударная сила бойцов корпуса, лучшая машина Второй мировой войны – легендарный танк Т-34», – говорит директор Унечского краеведческого музея Наталья Голик.

По решению губернатора Евгения Куйвашева памятные мероприятия к 80-летию создания УДТК будут проходить в течение года в разных городах региона. Сегодня это имеет особое значение. День народного подвига олицетворяет связь времен, связь поколений. Традиции добровольчества на Урале живы и сегодня. И свердловчане, как и повелось, находятся в авангарде этого процесса.

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса учрежден по указу губернатора Свердловской области в 2012 году, отмечается ежегодно 11 марта. С 2018 году эта памятная дата отмечается и в Пермском крае. 80-летие формирования УДТК отметят широко. В юбилейную программу по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева включена реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге, намеченная на май. Масштабные публичные мероприятия пройдут в течение года и в городах, где активно работают первичные ячейки Совета ветеранов танкового корпуса – в том числе в Алапаевске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Полевском, Талице, Тугулыме. Центром торжеств станет Екатеринбург. На 11 марта в столице Урала запланированы памятные мероприятия: 12:00 – Площадь Первой Пятилетки, возложение цветов к мемориалу воинам-уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 12:00 – Дом Добровольца, «Эстафета поколений» – встреча студентов Свердловского областного медицинского колледжа, лидеров Региональных отделений Российского Красного Креста и волонтеров-медиков «Героическая история медицинской службы УДТК». 12:30 – Возложение цветов к мемориальной доске памяти санинструкторов – девушек-добровольцев, обучавшихся на курсах Красного Креста и ушедших на фронт для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в составе УДТК (Екатеринбург, пр. Ленина, 27). 13:00 – ЦПКиО, начало работы интерактивных площадок и выставки военной техники военно-исторического клуба «Разведбат». 14:00 – Торжественный митинг у Памятника воинам-мотоциклистам с возложением цветов и прохождением парадного расчета военно-исторических реконструкторов. 14:30 – Начнет работу полевая кухня.

Привокзальная площадь полностью заполнена людьми. Фото: Полина Зиновьева

Почтить память героев-уральцев собрались екатеринбуржцы разных поколений. Фото: Полина Зиновьева

Традиционно торжественные мероприятия в Екатеринбурге начинаются у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Фото: Полина Зиновьева

Председатель ветеранского движения УДТК Борис Ильиных награжден губернатором знаком отличия «За заслуги в ветеранском движении» Фото: Павел Ворожцов