Студенты-медики Екатеринбурга приняли участие в "Эстафете поколений"

"Эстафета поколений" приурочена к 80-летию со дня формирования УДТК. Фото: Евгений Дайнес

Учащиеся Свердловского областного медицинского колледжа сестринской и фельдшерской специализации, активисты Красного Креста и волонтеры-медики приняли участие в мероприятиях, посвященных истории медицинской службы Уральского добровольческого танкового корпуса.

"Эстафета поколений" приурочена к 80-летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК).

Студенты возложили цветы к мемориальной доске памяти санинструкторов — девушек-добровольцев, обучавшихся на курсах Российского общества Красного Креста и ушедших на фронт в составе УДТК. Памятный знак находится на здании на проспекте Ленина, 27, где в 1943 году открылись курсы подготовки медицинских сестер.

В стенах Дома добровольцев ребята узнали историю создания медицинской службы на Урале, факты ее героической работы во время Великой отечественной войны, подробности подготовки медсестер на курсах Красного Креста. Сотрудники Областного музея истории медицины и преподаватели медицинского колледжа подготовили презентации и подробные рассказы о работе уральских медиков на фронтах Великой Отечественной войны.

Кроме того, участники "Эстафеты поколений" ознакомились с исторической реконструкцией эвакогоспиталя Великой Отечественной войны, которая также представлена в Доме добровольцев. Ребята смогли взять в руки инструменты, которыми работали медики на фронте, увидели осколки и пули, извлеченные из ран бойцов.

Фото: Евгений Дайнес

Часть программы была посвящена Серафиме Михайловне Саляевой — медсестре первого набора медслужбы УДТК. В архивах Свердловского медколледжа хранятся видеоролики, фотографии, воспоминания и ее напутствия будущим медикам, помогающие им осознать важность профессии в жизни людей.

"В воспоминаниях медсестер УДТК звучат слова гордости за Урал, о значимости нашего региона. Именно тогда была заложена основа патриотизма, который мы видим сегодня в условиях специальной военной операции", — отметила директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Фото: Евгений Дайнес

Параллельно с "Эстафетой поколений" в Доме добровольцев продолжались сбор и сортировка гуманитарной помощи для воинов и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Студенты-медики принимали в этом активное участие.

"Это уже реальная связь поколений, не только на словах, но и на деле", — подчеркнула руководитель медколледжа.

Живое общение студентов с волонтерами-медиками и активистами Красного Креста переросло в дискуссию о дальнейшем развитии работы в рамках "Эстафеты поколений". С руководством медколледжа ребята обсудили необходимость расширения учебной программы. По их мнению, важно уделить особое внимание военно-полевой подготовке медиков, занятиям по тактической медицине. Работа в этом направлении уже ведется.

Напомним, накануне в Свердловской области стартовали памятные мероприятия, посвященные 80-летию УДТК.