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12 марта 2023, 17:13

Татьяна Мерзлякова усомнилась в правдивости сообщения Первой славянской бригады

Татьяна Мерзлякова

Татьяна Мерзлякова разбирается в ситуации с обращением Первой славянской бригады. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выясняет причины, по которым участники Первой славянской бригады, находящейся в зоне специальной военной операции, через социальные сети попросили обеспечить их армейским оборудованием.

"Я попросила руководителя Мобильной приемной уполномоченного в зоне СВО Евгения Тетерина получить достоверную информацию о том, что стало причиной для записи обращения", — написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что подразделение не относится к зоне ответственности Центрального военного округа, в котором служит большая часть уральцев. Однако уполномоченный по правам человека в Свердловской области пытается разобраться в ситуации.

Татьяна Мерзлякова отметила, что тревожных звонков из славянской бригады не поступало. При этом, по ее словам, в последние несколько дней подобные обращения в соцсетях появились от военнослужащих из разных регионов, что, по мнению омбудсмена, "должно стать поводом для тревоги в Министерстве обороны".

"Если это какой-то спланированный заказ, с ним надо поработать. Если это непорядок в войсковых частях, его надо поправить. Пока в военном комиссариате не подтвердили грузов 200 из славянской, но это нас не успокаивает", — написала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен просит всех, кого волнуют проблемы военнослужащих, обращаться на горячую линию Свердловской области: 8 800 101‑91‑11. Также она отметила, что наш регион адресно работает с участниками спецоперации, со Среднего Урала в зону СВО постоянно уходят гуманитарные грузы, которые собираются исходя из потребностей военнослужащих. 

Напомним, очередная партия гуманитарной помощи из Свердловской области отправилась в Донбасс 10 марта. 

Областная газета Свердловской области

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