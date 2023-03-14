Область на карте: строительство завода в Алапаевске, подлодки в Мартюше и селфи по-верхотурски

Фото: Клуб стендового моделизма «Литник»

Строительство завода в Алапаевске, подлодки в Мартюше и селфи по-верхотурски – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Алапаевск

Дан старт строительству нового металлургического завода «Нейвасталь». Как сообщает «Алапаевская газета» со ссылкой на главу муниципалитета Сайгида БИЛАЛОВА, инвестор-застройщик, который реализует проект, вошел в состав городского совета директоров.

Новое металлургическое производство нацелено на выпуск мелющих стальных шаров, которые применяются на горнообогатительных фабриках для измельчения руды. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивается в 20 миллиардов рублей.

В год на заводе будут выпускать 290 тысяч тонн мелющих шаров и 520 тысяч тонн стальной заготовки. На предприятии смогут трудиться 1,2 тысячи человек. Специалистов для предприятия будут готовить на базе Алапаевского многопрофильного техникума.

Ошкуково (Тугулымский ГО)

В селе появился модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Как сообщает газета «Знамя труда», здание построили в рамках областной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. На днях ФАП принял первых посетителей.

Это уже шестой фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся на территории Тугулымского городского округа. Также на модульной основе была построена амбулатория в Верховино. В этом году в районе началось строительство еще трех новых ФАПов – в деревнях Колобовой, Юшковой и Ядрышниковой.

Мартюш (Каменский ГО)

В поселке открылась межрегиональная выставка стендового моделизма «Оружие победы», посвященная 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, пишет газета «Пламя».

Организаторами выставки выступили Каменский городской округ и общественная организация «Клуб стендового моделизма «Литник».

На экспозиции представлены более тысячи уменьшенных моделей бронетанковой, авиационной, надводной и подводной военной техники времен Великой Отечественной войны, современные виды вооружения, военно-исторические миниатюры. Свои работы представили более ста участников из 15 регионов страны.

Баранникова (Камышловский МР)

Деревня стала участником всероссийского проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья».

Как сообщили в пресс-службе общественной организации «Лига здоровья нации», в рамках проекта в разных регионах страны обустраивают и паспортизируют пешеходные маршруты в парковых и рекреационных зонах, обеспечивают их инфраструктурой, обучают инструкторов здорового образа жизни и формируют команды любителей ходьбы.

В прошлом году маршруты здоровья зарегистрировали в 50 населенных пунктах России. Два из них расположены в свердловских муниципалитетах – это семикилометровая тропа в Баранниковой и трехкилометровый маршрут в микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге. Они начнут функционировать в ближайшее время.

Ранее маршруты здоровья были открыты в Калиновском лесопарке Екатеринбурга и в лесопарковой зоне Каменска-Уральского.

Верхотурье

В Верхотурском Доме народных художественных промыслов и ремесел обустроили этнографическую селфи-зону.

Как сообщает издание «Новая жизнь», необычную акцию организовали в канун Международного женского дня. Любая посетительница может примерить старинную женскую одежду и почувствовать себя хозяюшкой русской избы. Участницам предлагается сделать фото в нескольких локациях – у русской печи с горшочком в руках, за ткацким станком и так далее. Жительницы и гостьи города идею оценили и с удовольствием делятся ретроснимками в соцсетях. Посетить селфи-зону можно будет в течение всего марта.

Фото: Дом народных художественных промыслов и ремесел