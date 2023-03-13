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Общество
13 марта 2023, 13:52

МЧС предупреждает уральцев об опасности выхода на лед

Рейд МЧС

Выход на лед городского пруда в Екатеринбурге запрещен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Свердловской области из-за потепления на водоемах и реках стал быстро таять лед. Выход на него стал опасен, предупреждают уральцев спасатели.

В частности, сегодня в Екатеринбурге сотрудники 60-го пожарно-спасательного отряда, специалисты госинспекции по маломерным судам (ГИМС) совместно с полицией и представителями администрации провели рейд на городском пруду. Жителям напомнили, что лед начал таять и скоро потеряет прочность, став пористым. Выход на него запрещен, это опасно для жизни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

По линии берега у водоема установлены информационные аншлаги, запрещающие выходить на лед. Однако, по словам спасателей, многие горожане игнорируют их и пересекают пруд, сокращая путь.

"Граждане, вышедшие под запрещающие аншлаги, были привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф до 5000 рублей за нарушение областного законодательства. Материалы были переданы в администрацию муниципального образования для дальнейшего рассмотрения", — отметил сотрудник центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области Николай Главатских.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Напомним, по данным синоптиков, дневные плюсовые температуры на Среднем Урале будут держаться несколько дней.

Областная газета Свердловской области

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