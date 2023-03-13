Не мешать французский с нижегородским

Рис. Максим Смагин

Вступившие в силу поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации», призванные ограничить использование иностранных слов, продолжают оставаться предметом дискуссии. Сторонники расценивают их как инструмент блокировки процесса иностранных заимствований. Противники называют избыточными, говоря о невозможности регулирования развития любого языка в принципе. Эксперты указывают, что положения закона распространяются только на сферы употребления русского языка как государственного. Главным же они считают, что документ определяет перечень нормативных словарей, грамматик и справочников, где будут зафиксированы нормы современного русского языка.

Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» Президент России Владимир Путин подписал в конце февраля. Однако еще осенью на стадии их рассмотрения в Госдуме они вызвали большой общественный резонанс. Сторонники говорили о том, что заимствование из иностранных языков носит уже лавинообразный характер и необходимо государственное регулирование процесса. Противники – что язык невозможно регулировать никакими законами, он развивался и развивается вместе со своими носителями.

Однако, похоже, ни первые, ни вторые самого закона, который был принят еще в 2005 году, не читали. Потому что регламентирует он исключительно случаи, когда русский язык используется как государственный. В частности – не допускает употребление слов и выражений, не соответствующих литературным нормам, в том числе все формы нецензурной брани. Так что сенсаций вроде переименования полицейских в городовых, а фонарей в светила, от него ждать не стоит.

Другое дело, что поправки значительно расширяют сферу обязательного употребления государственного языка, говорит проректор Уральского государственного юридического университета, директор Центра правовой защиты журналистов Данил Сергеев. Он становится обязательным для делопроизводства в организациях любых форм собственности, в образовании с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации об образовании (при этом данная норма не отменяет возможность преподавания на иностранных языках и языках народов России), в государственных и муниципальных информационных системах, в информации, предназначенной для потребителей товаров, работ и услуг.

Языковые нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке с гражданами России и иностранцами. То есть, вы гарантированно не получите ответ из администрации города с фразой «по вашему обращению проводится фактчекинг».

Также закон запрещает использование иностранных слов, если в русском языке у них есть общеупотребительные аналоги. Впрочем, если иностранное слово зафиксировано в нормативных словарях, употреблять его можно. Так что слова коррупция, кульминация, инерция, штраф, штаб, штабель, бульон, медальон, павильон, джаз, имидж, матч и тысячи других, без которых уже невозможно представить русский язык, остаются. Никто их переделывать не будет.

Одним из главных нововведений является то, что вводится понятие нормативных словарей, грамматик и справочников, в которых и будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка и к которым можно будет обращаться в спорных случаях. Порядок их формирования и утверждается правительством РФ на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Правительственная комиссия еще не сформирована, но нормативы уже утверждены и на них можно ориентироваться. Например, приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». В этом списке нет широко известных Ожегова-Ушаковой, Лопатина, Даля, он представлен всего 4 изданиями: – Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с. - Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с. - Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с. - Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 782 с. Что касается наказания за нарушение, то на сегодняшний день действуют только нормы об административной ответственности за публичное использование нецензурной брани, за прочее ответственность пока не предусмотрена. Впрочем, и здесь возможны изменения в сторону уточнения и конкретизации. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин включил борьбу с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики в основы государственной культурной политики страны – соответствующий указ вышел в январе. Хотя уже сейчас если СМИ, к примеру, использует устоявшееся «FAN ID» вместо «Карта болельщика», то это следует рассматривать как нарушение закона, – подчеркивает Данил Сергеев.

– Меры по защите государственного языка приняты во многих государствах. Наиболее строгим ревнителем чистоты государственного языка считается исландский законодатель, который прямо запрещает использование иностранных слов. Если возникает необходимость в новом слове, то оно должно быть заново сформулировано на исландском языке. По этой причине в исландском существуют собственные аналоги слов «полиция» и «компьютер», – рассказывает Данил Сергеев. В 1975 году во Франции был принят закон о защите французского языка. Генеральная дирекция по французскому языку и языкам Франции совместно с Комиссией по обогащению французского языка, в которой работает более четырехсот добровольцев-лингвистов, следит за чистотой речи и придумывает французские аналоги иностранных слов. Например, вместо термина «фейк ньюс» рекомендовано использовать придуманное слово «infox», полученное от двух французских слов – information («информация») и intoxication («отравление»).

«Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон), поэтому выполнять его все мы будем, но надо помнить, что русское слово «дура» и латинское «dura» имеют одну общую звуковую форму. Прекрасно, когда на государственном уровне начинают заниматься этим вопросом, но, насколько понимаю, за соблюдением закона будут следить не лингвисты, а чиновники. А ведь зачастую это они тащат иностранные слова в наш язык. Было время, когда каждый глава даже самого небольшого города свое вступление в должность называл не иначе как «инаугурацией». «Тревожиться о чистоте языка надо, но одним законом проблему не решить. Для того, чтобы сохранить русский язык, нужно писать по-русски, думать по-русски и меньше администрировать. Язык – это великая вещь, он мудрее всех нас». Евгений Зашихин, главный редактор издательства Уральского университета, кандидат филологических наук.