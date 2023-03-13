В Екатеринбурге начала работать вторая очередь креативного кластера "Домна"

На открытии состоялся показ одежды уральских дизайнеров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в историческом здании на Вайнера, 16 открылась вторая очередь креативного кластера "Домна". Площадь нового пространства составила 400 квадратных метров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы запустили в эксплуатацию два новых зала левого крыла. Они представляют собой многофункциональные пространства, включающие лекторий со сценой, зоны отдыха и делового общения, кофе-точку. В новом лектории можно будет разместить в распределенном формате более 250 человек. Таким образом, общая площадь пространств "Домны" для поддержки предпринимателей креативных индустрий сегодня приблизилась к 1,5 тысячам квадратных метров", — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

В новом зале появилось современное мультимедийное оборудование. В честь открытия в "Домне" провели показ коллекций одежды пяти уральских дизайнеров, которые продемонстрировали примеры импортозамещения в легкой промышленности.

Кластер "Домна" был создан после подписания в декабре 2021 года трехстороннего соглашения губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором СОФПП Валерием Пиличевым. Правое крыло здания отведено под фэшн-коворкинг, фото- и видеостудию, магазин крафтовых товаров, лекторий, региональный центр "Мой бизнес", выставочную галерею. Помощь и содействие бизнес получает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

За 7 месяцев 2022 года в креативном пространстве провели более 180 мероприятий, которые посетили больше 10 тысяч человек. В "Домне" заработал маркет-плейс и оффлайн-магазин товаров уральских производителей и дизайнеров.

Напомним, креативный кластер в центре Екатеринбурга открылся в мае 2022 года.