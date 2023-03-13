Ивдельские манси получили совет

Одна из ивдельских активисток, коренная мансийка и внучка шамана Наталья Курикова ездит на оленьей упряжке. Фото: Из личного архива В.Михеля

С марта в Ивдельском городском округе начал работу общественный совет по поддержке коренного малочисленного народа Севера – манси. Решение о его создании было принято 21 февраля на встрече главы округа Владимира МИХЕЛЯ с представителями манси. Теперь у северного народа, проживающего на территории, появилась возможность решать свои проблемы напрямую с властью и в системном режиме.

От снегохода до музея

Как пояснил Владимир Михель, встреча с манси в начале года состоялась не случайно:

– Во-первых, мы хотели донести до жителей полную и достоверную информацию о том, что было сделано для них в прошлом году. А во-вторых, услышать пожелания людей и скорректировать планы работы на текущий год.

В мэрии собрались порядка 30 человек из разных населенных пунктов. Манси интересовались, как были израсходованы средства в сумме 1,7 млн рублей, выделенные на поддержку северного народа в 2022 году из федерального и областного бюджетов. Заместитель главы администрации Ольга Меньшикова отчиталась:

– Чуть больше миллиона было потрачено на приобретение двух снегоходов и шести защитных шлемов к ним, их получили жители отдаленных поселков со сложной транспортной доступностью. Четыреста с лишним тысяч – на приобретение путевок для оздоровления детей манси в уральских санаториях-профилакториях и доставку их туда и обратно домой. Эти направления поддержки утверждены в муниципальной целевой программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ивдельском городском округе, на период с 2020 по 2025 год». Со всеми документами по закупкам и финансовой отчетностью вы можете ознакомиться сразу после совещания в отделе экономики.

Много вопросов прозвучало по сфере здравоохранения: как бесплатно можно вакцинировать детей, как попасть на прием к узким специалистам, которые раз в месяц приезжают в ивдельскую больницу из областного центра, и будут ли организованы выездные приемы местных медиков в отдаленных поселках. Главный врач горбольницы Алексей Баженов проинформировал:

– При поддержке регионального минздрава мы приобрели новый передвижной ФАП на базе автомобиля КАМАЗ, он будет объезжать отдаленные территории для проведения диспансеризации и вакцинации населения. Начиная с марта, еженедельно по четвергам манси могут обращаться в регистратуру городской поликлиники для оказания первичной медицинской помощи – без предварительной записи. О приезде узких специалистов будем заранее информировать каждый населенный пункт, где проживают манси. Что касается вакцинации, в том числе от коронавируса и клещевого энцефалита, она производится бесплатно. Если возникли какие-то проблемы с этим, подходите ко мне в приемную – решим.

Начальник управления образования Лариса Фомина рассказала, как получают образование дети манси. Так, в поселке Полуночное в школе № 3 учатся шесть таких детей – для них созданы все условия.

– Дети обеспечены всей необходимой учебно-методической литературой, само образовательное учреждение соответствует всем требованиям. Ведется преподавание мансийского языка – этим занимается учитель начальных классов Анастасия Анямова. Во внеурочное время дети посещают ивдельский историко-этнографический музей, где им рассказывают об особенностях быта манси, национальных традициях, праздниках. В музей ребята ходят еженедельно, – рассказала начальник управления образования.

Лариса Фомина также отметила, что за прошлый год 12 детей манси отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, в том числе в «Актае» недалеко от Верхотурья. Средства на путевки в сумме более полумиллиона рублей были выделены из местного и областного бюджетов.

Совету – быть

Чтобы помощь манси была более эффективной, и жители могли оперативно решать вопросы напрямую с властью, Владимир Михель предложил создать общественный совет при администрации округа.

– Вы сами будете определять, что в первую очередь вам нужно. Речь идет обо всех манси – и тех, кто постоянно проживает в городе, и тех, кто ведет кочевой образ жизни в лесу, – подчеркнул он.

Предложение мэра было одобрено. Как выяснила «Облгазета», сразу после встречи с главой в мэрии была сформирована рабочая группа, куда вошли семь представителей манси из поселков Бурмантово, Хорпия, Ушма, а также сотрудники прокуратуры, депутаты муниципальной думы и специалисты самой администрации.

Первого марта рабочая группа провела совещание. Манси обозначили круг вопросов, которые необходимо решать в системном порядке. Во-первых, доставка дров, продуктов, лекарств и горюче-смазочных материалов к местам жительства и охотничьим угодьям малочисленного северного народа. Все необходимое для жизни должно передаваться по графику и лично в руки, минуя посредников, отметили они. Во-вторых, порядок выдачи инструментов и техники – его нужно менять.

– Мы регулярно подаем заявки на приобретение снегоходов, моторных лодок, бензопил, и власти поэтапно делают закупки. Но если раньше при распределении этих вещей последнее слово оставалось за администраций, то сейчас мы сами намерены решать, кому и что передавать, – пояснила Анастасия Анямова, педагог и представитель манси.

Как сообщил глава Ивделя Владимир Михель, состав рабочей группы в ближайшее время расширится.

– Сейчас в нескольких поселках, где пока не выбраны активисты от манси, должны пройти сходы. В течение ближайших двух недель эти территории должны представить своих делегатов в совет. На 24 марта запланировано заседание, где уже будет утвержден состав совета, и с этого момента новый общественный орган начнет полноценно работать, – сообщил глава.

Владимир Михель напомнил, что решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на поддержку манси в 2023 году выделено 1,8 млн рублей. В распределении бюджетных средств совет тоже примет участие. Контролировать эту работу будет областное министерство экономики и территориального развития.

Комментарий: Яков СИЛИН, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России: – Вопросы национальной политики, особенно поддержки коренных малочисленных народов Севера, находятся на особом контроле у федеральных и областных властей, и общественных организаций. Мы внимательно следим за тем, как живут манси в Ивдельском городском округе, и какие меры поддержки им предоставляются. Создание совета при главе, где манси будут напрямую сотрудничать с руководством округа, мы поддерживаем – это абсолютно правильный подход. В ближайшее время мы планируем выехать в муниципалитет, чтобы пообщаться с жителями и главой округа.

Помощь от предприятий Ивдельским манси регулярно помогают и промышленные предприятия, работающие в округе. Так, компания «Полиметалл» осуществляет сезонный завоз продуктов питания и нерецептурных лекарств, поставляет электрогенераторы и спутниковые тарелки для обеспечения связи и доступа в Интернет. При поддержке компании несколько молодых манси прошли обучение по специальности «слесарь-электрик» в Карпинском машиностроительном техникуме, параллельно окончив курсы водителей и получив права на управление автомобилями, квадроциклами и снегоходами.

На правах манси Решение вопросов, связанных с поддержкой манси, держит на контроле Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Свердловский омбудсмен, к примеру, обратила внимание на отсутствие моста через реку Лозьву рядом с поселком Ушма. Несколько лет назад берега реки соединял подвесной мост, но из-за сильного обветшания он рухнул, и с тех пор местное население связывается друг с другом только по воде. В 2023 году в Ушме должен появиться капитальный мост из композитных материалов, его проект стоимостью 11,4 млн рублей уже подготовлен.

Здоровье на дом 28 февраля врачи Ивдельской центральной районной больницы на новом передвижном ФАПе выезжали в селение Юрта Пакина для диспансеризации представителей манси. Жителей лесного поселка вакцинировали, обследовали, назначили необходимое лечение. Некоторым манси предложили плановую госпитализацию в стационар. Как сообщили в медучреждении, такие выезды к местам жительства манси будут ежемесячными.