МЧС снова объявило штормовое предупреждение на Среднем Урале

Завтра в регионе ожидается ветер до 20 м/с. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. Завтра в регионе ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным МЧС, 14 марта на территории региона порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям проявлять осторожность: в помещениях плотно закрывать окна, на улице не разводить костры, обходить шаткие конструкции, деревья, не парковать автомобили рядом с рекламными щитами, ЛЭП, так как есть вероятность обрыва проводов. Также лучше держаться подальше от мостов и эстакад, строящихся и ремонтируемых зданий. Опасность могут нести элементы кровли и стекол, которые может сорвать ветром.

Напомним, ранее в МЧС предупредили жителей об опасности выхода на лед. Из-за потепления в Свердловской области резко стал таять лед на водоемах и реках.