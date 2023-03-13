Темы дня

Общество
13 марта 2023, 15:29

МЧС снова объявило штормовое предупреждение на Среднем Урале

Метель

Завтра в регионе ожидается ветер до 20 м/с. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение. Завтра в регионе ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным МЧС, 14 марта на территории региона порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям проявлять осторожность: в помещениях плотно закрывать окна, на улице не разводить костры, обходить шаткие конструкции, деревья, не парковать автомобили рядом с рекламными щитами, ЛЭП, так как есть вероятность обрыва проводов. Также лучше держаться подальше от мостов и эстакад, строящихся и ремонтируемых зданий. Опасность могут нести элементы кровли и стекол, которые может сорвать ветром. 

Напомним, ранее в МЧС предупредили жителей об опасности выхода на лед. Из-за потепления в Свердловской области резко стал таять лед на водоемах и реках.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.03.2023, 16:50 / Общество
В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста
13.03.2023, 16:15 / Общество
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
13.03.2023, 15:29 / Общество
МЧС снова объявило штормовое предупреждение на Среднем Урале
13.03.2023, 15:16 / Общество
В Екатеринбурге начала работать вторая очередь креативного кластера "Домна"
13.03.2023, 14:58 / Общество
На Среднем Урале стартовала всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью"