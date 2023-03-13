С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии проиндексируют для ряда категорий граждан. Фото: Полина Зиновьева

На 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии в России. Повышение произойдет с 1 апреля 2023 года, об этом в своем telegram-канале сообщила сенатор Совета Федерации Елена Бибикова.

"С учетом проведенной индексации на 10% в июне прошлого года с 1 апреля 2023 года социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Таким образом, общее увеличение социальных пенсий в среднем составит 13,6%", — пишет сенатор.

Социальные пенсии назначают нетрудоспособным гражданам и тем, кто не заработал страховую пенсию по старости. Выплата предоставляется в нескольких случаях:

при установлении инвалидности,

по случаю потери кормильца,

детям, оба родителя которых неизвестны,

по старости.

Также социальная пенсия положена инвалидам всех групп, тем, кто получил инвалидность в детстве или родился инвалидом.

Пенсию по случаю потери кормильца могут получать дети в возрасте до 18 лет. Выплата продлевается до 23 лет, если ребенок очно обучается в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Социальная пенсия по старости выплачивается мужчинам с 70 лет и женщинам с 65 лет, а также иностранцам и лицам без гражданства, прожившим в России не меньше 15 лет. Выплаты полагаются также малочисленным народам Севера (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет), постоянно проживающим на данных территориях на момент назначения пенсии.

Напомним, с 1 февраля в России были проиндексированы более 40 выплат и пособий.