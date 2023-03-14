Конверт с рисунком юного художника выпустит Почта России к юбилею Екатеринбурга

Рисунок украсит юбилейный конверт. Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

К 300-летию Екатеринбурга Почта России выпустит конверт с рисунком юного художника, работу которого отберут на всероссийском конкурсе "Град возвышенный, град вдохновенный", сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

В творческом состязании принимают участие юные художники из 14 регионов России. Сюжетами их работ стали достопримечательности Екатеринбурга: городская набережная, цирк, центральные улицы, Литературный квартал и другие объекты.

Отметим, конкурс "Град возвышенный, град вдохновенный" стартовал в январе. Его учредителем является администрация Екатеринбурга. Работы будут оцениваться в номинациях:

"Живопись",

"Графика",

"История изобразительного искусства",

"Цифровое искусство и дизайн",

"Декоративно-прикладное творчество".

Рисунки на конкурс принимаются до 30 марта. Лучшая живописная и графическая работа станет основой эскиза для юбилейного почтового конверта, который выпустят к августу 2023 года, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Также с 1 по 20 апреля на конкурсе пройдет народное голосование, жители могут выбрать лучший рисунок, автор которого получит приз зрительских симпатий. Выставка работ победителей творческого состязания "Град возвышенный, град вдохновенный" состоится с 15 мая по 15 июня в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

"Каждый конкурсный рисунок по своему оригинален и заслуживает внимания, разнообразие тем и их художественная подача впечатляет! Я уверена, что юбилейный конверт, который нам предстоит выпустить по итогам конкурса, станет подарком для всех коллекционеров, посткроссеров, гостей города", — отметила руководитель отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций УФПС Свердловской области Ирина Бахтина.

Напомним, ранее природные достопримечательности Свердловской области попали на открытки, выпущенные лимитированной серией.