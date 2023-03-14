В Серове из-за упавшего балкона частично разрушился фасад жилого дома

В Серове решат вопрос с расселением жильцов дома, где обрушился фасад. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Серове сегодня произошло частичное разрушение фасада аварийного жилого дома. По предварительным данным, это случилось из-за обрушения балкона, на который с крыши дома упал лед.

"По предварительным данным, частичное разрушение фасада вызвано обрушением балкона из-за падения на него льда с крыши. Несущие стены здания не повреждены, угрозы дальнейшего обрушения нет", — уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сообщается, что данный дом был признан аварийным в 2017 году. Часть жильцов из него переехали, повреждения получили квартиры, в которых никто не проживал. Всего в доме проживали 6 семей, из разместили в муниципальной гостинице за счет администрации.

Сегодня в мэрии Серова пройдет заседание комиссии ЧС. В течение недели будет решен вопрос о дальнейшем проживании жильцов. В муниципалитете для расселения аварийного жилья ведется строительство новых домов, которые ввести в эксплуатацию планируют через полтора года.

Серовская городская прокуратура проводит поверку по факту обрушения.

Напомним, на Среднем Урале в течение 2023 года из аварийного жилья намерены переселить 6 тысяч человек.